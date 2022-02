Addio a Sam Lay, il batterista blues aveva 86 anni

È morto all'età di 86 anni Sam Lay, batterista della scena di Chicago noto per il suo lavoro con musicisti come Howlin' Wolf, Muddy Waters, Bob Dylan e la Paul Butterfield Blues Band. A darne notizia è stato il giornalista Chris Morris su Facebook, notizia confermata sia dal Chicago Sun Times che dalla etichetya discografica Alligator Records e dal compagno di band di Corky Siegel.

Questa la dichiarazione della Alligator pubblicata dal Sun-Times: “Lay è sempre stato famoso per il suo marchio di fabbrica, l'inimitabile "doppio shuffle", basato sul doppio battito di mani della sua chiesa d'infanzia. Oltre al suo lavoro con Howlin' Wolf e Muddy Waters, Lay è stato un membro originale della Paul Butterfield Blues Band, influente e multirazziale, tra i primi gruppi a portare il blues di Chicago al crescente pubblico del rock and roll.”

Sam Lay era nato a Birmingham (Alabama) il 20 marzo 1935.

Iniziò suonando la batteria negli Original Thunderbirds nel 1957 e, dopo un periodo con Little Walter, divenne il batterista di Muddy Waters nel 1960, fino a quando non si unì alla Paul Butterfield Blues Band nel 1966. Fu inoltre un pilastro delle pubblicazioni della leggendaria etichetta blues e R&B di Chicago Chess Records, suonando la batteria in qualità di session man per artisti come Willie Dixon, Howlin' Wolf, John Lee Hooker e Bo Diddley, tra i molti. Nel 1965 suonò con Bob Dylan al Newport Folk Festival, quando Dylan sfidò i puristi del folk "passando all'elettrico" e abbracciando la via del rock 'n' roll. Lay suonò la batteria anche nella title track dell'album di Dylan del 1965 “Highway 61 Revisited”. È membro delle hall of fame del blues, del jazz e del rock and roll. .