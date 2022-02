Sanremo 2022, come si sceglie il vincitore: il sistema di voto

Non sono previste eliminazioni durante le varie serate del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 5 febbraio. Il vincitore verrà decretato nella serata finale. Salvo rinuncia, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. A Sanremo 2022 entra in vigore un meccanismo di votazione rinnovato con tre giurie autonome formate dai giornalisti accreditati (carta stampata, Radio e Tv, Web), il debutto della giuria “Demoscopica 1000” (formata da mille componenti, selezionati con “criteri specifici”, che voteranno da remoto attraverso un’applicazione dedicata) e la conferma del televoto. “La Demoscopica 1000 è rappresentativa dei fruitori di musica dai sedici anni in su. Sono stati selezionati attraverso un questionario web”, sottolinea il vicedirettore di Rai Uno Claudio Fasulo.

Le prime due serate

Lo svolgimento delle prime due serate prevede le esibizioni dei 25 cantanti in gara, divisi in due gruppi. Le canzoni verranno votate, in maniera disgiunta, dalle tre componenti di voto della giuria della stampa, cioè carta stampata, Radio e Tv, Web. Il peso percentuale della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 1/3; giuria del web 1/3; giuria delle radio-tv 1/3.

La terza e la quarta

Nella terza serata i 25 big proporranno le 25 canzoni in gara, che saranno votate sia dal pubblico attraverso il televoto, sia dalla giuria “Demoscopica 1000”. Entrambe le componenti di voto avranno un peso del 50%. La media tra le percentuali di voto ottenute dalle canzoni nella serata e quelle ottenute nelle precedenti determinerà una nuova classifica delle canzoni. Nella quarta serata, quella delle cover, ognuno dei 25 artisti proporrà, da solo o con un ospite, una canzone del repertorio italiano e internazionale degli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 che sarà votata da tutte le giurie. Il peso percentuale sarà del 34% per il televoto; del 33% per la giuria della sala stampa, tv, radio e web; e del 33% per la “Demoscopica 1000”. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti, determinerà una nuova classifica.

Il voto nella serata finale

Nella serata finale, infine, le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti in questa serata e in quelle precedenti, determinerà una ulteriore graduatoria. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, con un peso percentuale così ripartito: televoto 34%, giuria dei giornalisti 33%; “Demoscopica 1000” 33%. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2022.

Il Televoto

Il televoto del Festival di Sanremo 2022 sarà attivo in tre serate: 3, 4 e 5 febbraio. Ogni telespettatore avrà la possibilità di esprimere un massimo di cinque voti per ciascuna sessione di voto. Durante la finale di sabato sarà possibile votare sia nella prima fase che nella seconda, quando ci saranno solo 3 cantanti a contendersi l’ambito premio. Si potrà votare da telefono fisso e da mobile.