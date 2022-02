Sanremo 2022, le pagelle delle prima serata

Ci siamo: il festival di Sanremo 2022 è cominciato. Questa sera si esibiscono i primi 12 cantanti in gara, e verranno votati da 150 giornalisti divisi tra stampa, radio e web. Arriveranno sul palco Massimo Ranieri, Achille Lauro, Michele Bravi, Gianni Morandi, Ana Mena, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Noemi, Dargen D’Amico e Yuman. Aspettatevi una serata lunghissima (fine prevista non prima dell'1 e mezza...): d'altra parte 12 canzoni equivalgono a poco meno di un'ora in 5 ore di diretta...

Ma qua parliamo soprattutto di musica: aggiorneremo questa pagina con le pagelle alle esibizioni musicali (e qualche altro commento sparso, se ci sono dei momenti salienti). Questa sera la stampa vota, dando un voto da 1 a 10 ad ogni esibizione: i voti di queste pagelle sono quelli di Rockol come parte della Sala Stampa: sono attribuiti congiuntamente da Claudio Cabona (presente fisicamente a Sanremo) e dal sottoscritto Gianni Sibilla (che invece vede il Festival da remoto).

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - “Domenica”: 6

Solo pochi minuti dall'inizio di Sanremo alla prima performance. In passato si arrivava tranquillamenta ai 45 minuti di melina/varietà prima della discesa del primo artista: già solo questo meriterebbe un 10.

Achille Lauro si presenta a torso nudo (sembra il replicante di "Blade runner"), si tocca il pacco, fa le mossette ma gli scappa da ridere. Insomma, è molto più normale del passato, o forse siamo noi che ci siamo abituati alle sue performance: la canzone assomiglia a molte altre (oh si, oh no), e viene salvata in corner dal coro gospel. L'autobenedizione finale non basta.

Yuman - “Ora e qui”: 6

Una ballata molto diretta e molto classica, con un arrangiamento tra soul e Bacharach, cantata bene con buona personalità vocale. Ma un po' troppo già sentita e (troppo sanremese?)

Noemi - “Ti amo non lo so dire”: 6

È l'inizio, siamo buoni: terzo 6 in fila. In realtà è una canzone da 7 e una performance incerta, da 5: canzone di Mahmood, molto veloce e con un bel crescendo, in Noemi si perde un po' e non riesce ad esibire la sua precisione. Nella versione sul palco si perde la produzione di Dardust: da riascoltare nella versione in studio (e probabilmente crescerà nei prossimi passaggi)

Gianni Morandi - “Apri tutte le porte”: 8

Gli si vuole bene a prescindere, ancora di più a vederlo così emozionato come se fosse la prima volta. Fiati alla Tom Jones, andamento retrò (sembra una sigla d'altri tempi) un ritornello che ti entra in testa alla prima volta e classe da vendere. Infatti dopo di lui fanno entrare Fiorello perché nessun altro cantante avrebbe retto il confronto.

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”: 8

Un po' Talking Heads, un po' funky, La Rappresentante di Lista si presenta con un pezzo meno intenso di "Amare" ma molto più divertente, che fa perdonare un po' di imprecisione: sanno tenere il palco e si vede, con tanto di coreografia pronta ad uso e consumo dei social. Bravi.

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”: 7

Tipica canzone che cresce, con un bel finale. La prima performance ha alcuni passaggi un po' incerti, ma è apprezzabile la voglia di Bravi di interpretare la canzone, di starci dentro, non di cantarla soltanto.

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”: 6

Un gigante della canzone italiana che porta una canzone che ha solo qualche guizzo (i cambi di ritmo nell'inciso), per il resto è fin troppo classica. E c'è persino qualche stonatura. Sarebbe anche da voto più basso, ma Ranieri merita rispetto, anche solo per per essere tornato al Festival.

Mahmood & Blanco - “Brividi”: 9

Arrivano da favoriti e si capisce perché. Potevamo aspettarci qualcosa di più movimentato invece portano con una canzone che unisce diversi mondi, ma parte dauna melodia molto classica con incisi più contemporanei. Interpretata alla perfezione, soprattutto da Mahamood. Anche Blanco, che ha meno esperienza, se la cava egregiamente. Finora i migliori della serata.

Ana Mena – “Duecentomila ore”: 4

Il grande boh di questo Festival: se ad Amadeus sono arrivate cose tante proposte, perché scegliere proprio questa? Va bene il successo dei tormentoni estivi, ma “Duecentomila ore” sembra “Amandoti” dei CCCP remixata da Bob Sinclar, con la fisarmonica. Una canzone da estate, non da Festival

Rkomi – “Insuperabile”: 7

Parte tesissimo, come alle prove di ieri, poi si scioglie durante la performance, e la canzone parte. Unisce chitarre rock (Rkomi è, tra le altre cose, un grande appasionato dei Pearl Jam, citati in "Taxi driver" e nel recente "Unplugged"), rap e archi e alla fine funziona.

Dargen D'Amico – “Dove si balla”: 7

È uno dei rapper e autori più stimati degli ultimi 15 anni, e arriva a Sanremo con una canzone con il doppiofondo: un tormentone alla Stato Sociale e un testo dalla doppia lettura ("Fottitene e balla"). Ricorda anche un po' Tricarico ed è un complimento. Performance migliorabile, ma hit potenziae