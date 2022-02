Sanremo 2022, su Rai Italia torna ‘Sanremo con voi’

Redazione MusicBiz Di

Rai Italia, il canale del servizio pubblico dedicato agli italiani residente all’estero, trasmetterà anche quest’anno “Sanremo con voi”, speciale quotidiano dedicato al Festival della Canzone Italiana. Il programma, che fino al prossimo 5 febbraio avrà cadenza quotidiana, si articolerà in due parti, prima e durante le serate della manifestazione canora: la prima parte vedrà gli inviati Maria Cristina Zoppa, Saverio Raimondo e Diego della Palma incontrare gli artisti in gara al Festival, mentre nella seconda - nelle pause pubblicitarie di Rai1, in diretta dallo studio 4 di Saxa Rubra, Maria Cuffaro, il maestro Stefano Palatresi e Fabiana Giacomotti riceveranno gli ospiti e si collegheranno con gli inviati a Sanremo e i telespettatori nel mondo, raccogliendo le opinioni dei nostri connazionali residenti all’estero. “Sanremo con voi” sarà disponibile in Italia e nel mondo, Europa compresa, su RaiPlay. Questi, di seguito, gli orari del programma a seconda dei diversi fusi orari:

