Janis Joplin al teatro Munari di Milano

Al Teatro Bruno Munari di via Bovio 5 a Milano dal 2 al 5 febbraio 2022 va in scena, per la regia di Davide Del Grosso, “Janis . Take another little piece of my heart” uno spettacolo ideato da Luca Cecchelli che ripercorre la tragica vita di Janis Joplin spentasi il 4 ottobre 1970 all'età di 27 anni.

A impersonare e dare vita a Janis sul palco è l'attrice Marta Mungo. Aldilà della celebrazione del mito, “Janis . Take another little piece of my heart” vuole mettere in luce il lato più personale della musicista texana come nelle parole di Cecchelli: “Pur celebrandola, l’obbiettivo è stato quello di smontare in una certa misura un mito legato principalmente a vizi ed eccessi, riconsegnando il profilo più umano e complesso di una donna alla ricerca della propria identità artistica e sessuale, vittima dei bulli e in contrasto con i principi maschilisti e razzisti del suo tempo, tanto desiderosa di emanciparsi quanto perennemente alla ricerca dell’approvazione della famiglia”.

E continua: “In questo racconto teatrale però si può avere occasione di conoscerne più da vicino il lato personale e soprattutto poetico, più che documentaristico. Mi auguro per gli spettatori usciti dalla sala che non solo (ri)scoprano la Joplin, attraverso le tappe più appassionanti e le più belle canzoni della sua carriera ma che possano legare più nettamente anche un volto e una vicenda ad un nome. Il nome di una giovane inquieta spesso oscurata dal mito. E invitare i giovani spettatori a riflettere insieme sui suoi “perché”, forse molto vicini anche ai loro. Anche se magari non espressi con altrettanta voce”.