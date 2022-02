Primary Wave, acquisita una partecipazione nel catalogo dei Def Leppard

Primary Wave, già amministratrice del catalogo dei Led Zeppelin dal 2009, ha acquisito una quota del catalogo della band di "Love Bites", che proprio quest’anno celebra i proprio 45 anni di attività. “Questa ricorrenza ci rende ancora più entusiasti di lavorare con loro”, ha dichiarato Rob Dippold, Chief Digital Strategy Officer di Primary Wave: “E’ stato un vero piacere, negli ultimi dieci anni, lavorare con la band, il management e tutto lo staff. Siamo impazienti di instaurare una relazione collaborativa, divertente e fruttuosa con un gruppo sempre impegnato nello spostare sempre più in là i propri limiti non solo in studio, ma anche dal vivo”.