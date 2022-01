La Disney va in cima alla classifica per la seconda volta nella sua storia

Fino ad oggi, solo una canzone di un film d'animazione della Disney aveva raggiunto la prima posizione della classifica di vendita negli Stati Uniti. Accadde per una sola settimana nel 1993, a compiere l'impresa la versione pop di Peabo Bryson e Regina Belle del tema di 'Aladdin' "A Whole New World". Naturalmente anche altre canzoni Disney, come "Beauty And The Beast", "Can You Feel The Love Tonight", "Let It Go" sono state dei grandi successi , ma nessuna di loro è arrivata a conquistare la vetta della classifica. Da oggi, però, "A Whole New World" non è più sola, a lei si è aggiunta "We Don't Talk About Bruno" dalla colonna sonora del film 'Encanto'.

Lin-Manuel Miranda ha scritto e prodotto “We Don’t Talk About Bruno” che è cantata principalmente dai membri del cast di 'Encanto' Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero e Stephanie Beatriz. Nessuno alla Disney pensava che il brano potesse essere un successo, tanto che avevano scelto un'altra canzone di 'Encanto', "Dos Oruguitas", per la corsa al premio Oscar. Ma da quando il film ha iniziato ad essere trasmesso in streaming sul canale Disney+ alla fine di dicembre, “We Don’t Talk About Bruno” è diventato un successo virale, soprattutto tra i bambini.