Noel Gallagher su Ed Sheeran: "È un bravo ragazzo, ma la sua musica... naaah"

Noel Gallagher ha detto di Ed Sheeran che è un "bravo ragazzo", nonostante non gli piaccia la sua musica. L'ex chitarrista degli Oasis aveva incluso tempo fa la pop star dai capelli rossi nella sua lista delle "stelle di merda più vendute" e, sebbene non sia un suo fan ha detto che Ed è un vero gentiluomo.



Il 54enne musicista di Manchester ha parlato di una sua telefonata fatta a Sheeran nel podcast di Matt Morgan, ha spiegato: "Io lavoro per The Teenage Cancer Trust (una associazione benefica britannica che si occupa di malati di cancro che vanno dai 13 ai 24 anni, ndr), chiamo le band e gli dico: 'Volete esserci quest'anno?' Per farla breve, ho parlato con Ed Sheeran e lui mi ha detto: 'Non posso venire perché vado in Australia.

ma ci sarò l'anno prossimo.' Io gli ho risposto, 'Qualunque cosa.' Comunque sia, mi ha richiamato un anno dopo e mi ha detto: 'Va bene, questo concerto, facciamolo'. È un bravo ragazzo, ma la sua musica. nah.".



Ed Sheeran ha partecipato allo spettacolo per il Teenage Cancer Trust nel 2014 e Noel Gallagher ha ammesso di essere rimasto molto colpito da come il musicista nato a Halifax riesca praticamente a riprodurre il suono di una band al completo con una chitarra e un pedale. "È salito sul palco da solo con quel pedale, non potevo credere a quello che ascoltavo, 'Che cazzo?!' Una intera melodia usciva da questo piccoletto con la chitarra, era come il fottuto inferno."

Noel si toglie il cappello davanti a Ed, per aver guadagnato milioni con dei costi minimi per i suoi tour. Ha esposto così il suo punto di vista: "Le sue spese non sono niente, ha una chitarra acustica e un'asta per il microfono, alcune magliette a quadri e un cazzo di braccialetto. Ho parlato con il suo tour manager, questo è stato quando stava per diventare la più grande star del circuito e mi ha detto, 'È un po' noioso in tour, siamo solo io e lui.' C'è solo il piccolo Ed Sheeran su un tour bus."