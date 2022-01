Addio a Hargus "Pig" Robbins, il tastierista di "Blonde on Blonde" di Bob Dylan

E' morto all'età di 84 anni il pianista Hargus "Pig" Robbins. A darne notizia è stato il figlio che ha pubblicato la notizia su Facebook, informando che il musicista aveva avuto numerosi problemi di salute negli ultimi mesi.



Robbins ha suonato in migliaia di registrazioni nel corso della sua vita, prestando il suo talento ad alcuni dei più grandi nomi della musica country, tra cui Patsy Cline, Dolly Parton, Charley Pride, Waylon Jennings e Willie Nelson.

Oltre che con queste stelle del country, 'Pig' Robbins ha collaborato all'album “Blonde on Blonde” (.leggi qui la recensione) pubblicato da Bob Dylan nel 1966, ed è apparso su dischi di Joan Baez, J.J. Cale, Gordon Lightfoot e molti altri ancora.

Robbins nacque nelle campagne del Tennessee nel 1938 e, dopo che un incidente durante l'infanzia lo privò della vista, studiò pianoforte classico alla Tennessee School for the Blind. Nonostante i suoi studi classici, Robbins era attratto dal jazz e dal pop mentre cresceva l'industria della musica country a Nashville. Lavorò quindi nel circuito dei club di Nashville e si distinse per lo stile. La prima grande svolta per Robbins giunse nel 1959 grazie a "White Lightnin'" di George Jones, che gli permise di conquistare un posto nel team di sessionman noto come A Team.Oltre ad avere collaborato con un grande numero di artisti, Robbins ha pubblicato una manciata di album da solista negli anni '60 e '70 ed è stato inserito nella Country Music Hall of Fame nel 2012.