Perché Slash non legge autobiografie rock

Il chitarrista dei Guns N' Roses Slash, che nel 2007 ha pubblicato il suo omonimo libro di memorie "Slash", è stato intervistato da Barbara Caserta per Linea Rock.

Gli è stato chiesto se ci sono biografie rock che gli sono piaciute in modo particolare. Questa la sua risposta: "A dire il vero, non leggo libri di rock and roll. Be', ho letto quello di Jim Morrison e quello più recente di Joe Perry, ma per lo più sto lontano dalle autobiografie. Principalmente perché conosco quelle persone. Conosco le persone che le hanno scritte, ed è come spiarli. È come seguire le persone sul loro Instagram; se li conosci, ti sembra di spiare. Pensavo anche che i libri sul rock and roll fossero per il 75 percento stronzate, e non volevo averci a che fare. Perché le autobiografie sono in gran parte scritte da altre persone e le biografie sono totalmente scritte da altre persone, quindi è con la loro fantasia che costruiscono questi libri. Questo mi ha ispirato a scrivere il mio libro da solo e a non fare troppo affidamento su uno scrittore fantasma, per essere il più onesto possibile.”.

Nel 2008, Slash raccontò al Los Angeles Times del processo di scrittura del suo libro: "È stata un'esperienza diversa. Mi ero rassegnato a scrivere il libro perché un ragazzo era uscito con un libro su Slash non autorizzato. Quindi, decisi di fare il mio libro, perché fare un'intervista o un comunicato stampa per compensare queste cose non ha funzionato. Il ragazzo con cui ho scritto il libro (Anthony Bozza, ndr) aveva uno zelo genuino per tutta la mia storia. Non solo per i cliché. È stata una vera collaborazione tra di noi. Ho scritto interi capitoli del libro sul mio Blackberry... inviandoli poi al mio co-autore. Ne è valsa la pena, perché è andato tutto bene."Poco prima dell'uscita del suo libro, Slash disse a E! Online che avrebbe incluso un sacco di cose sui suoi anni con i Guns 'N' Roses. "Non ho mai voluto scrivere un libro, perché sarebbe stato troppo definitivo. L'unico motivo per cui l'ho scritto è perché molte delle cose che leggevo sulla band sono diventate piuttosto frustranti. Dovevo sistemare un po' di merda. Sembra quasi un diario, tranne per il fatto che non ho mai scritto nulla. È stato un libro difficile da realizzare, perché dal 1980 al 2000 ero piuttosto incasinato. Ho dovuto scavare a fondo per cercare di ricordare un sacco di merda".