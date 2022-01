A giugno avranno inizio le riprese del film biografico su Keith Moon

Il cantante degli Who Roger Daltrey sembra stia per realizzare un suo desiderio: è stato infatti annunciato che le riprese di un film biografico sul defunto compagno di band, il batterista Keith Moon scomparso il 7 settembre 1978, inizieranno a giugno.



Come riportato da Variety Daltrey sarà produttore esecutivo del film insieme al chitarrista Pete Townshend, che ha quale titolo provvisorio 'The Real Me'.

Scrive Variety: “Il film è diretto da Paul Whittington con una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore britannico Jeff Pope che è stato nominato all'Oscar per 'Philomena'. La produzione è della White Horse Pictures di Los Angeles". Il casting sarebbe in corso da diverse settimane, anche se non sono stati rivelati dettagli al riguardo.



La prima volta che Roger Daltrey ha parlato del progetto di realizzare un film biografico su Keith Moon già nei primi anni del Duemila e pareva essere sempre vicino a realizzarlo a partire dal 2013. Nel 2018 il cantante degli Who disse che non avrebbe preso alcuna decisione affrettata perché voleva assicurarsi che il risultato finale fosse un "film, non solo un film biografico". In una intervista, ha detto che il casting per il ruolo principale "dipenderà molto, molto dall'attore e dagli occhi dell'attore... devi interpretarlo completamente con gli occhi perché Moon aveva degli occhi straordinari". Ha detto inoltre del batterista: "Non so se qualcuno al di fuori della band lo abbia davvero conosciuto come noi. Lui era uno strano gruppo di persone".