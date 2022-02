Sanremo 2022, Giovanni Truppi: “Il mio amore è quello delle promesse che si scambiano gli sposi”

Un richiamo a De André, un altro a Battisti e, piano piano, l’artista napoletano svela un racconto personale e famigliare in cui “amarti è credere che…che quello che sarò, sarà con te”. Una canzone d’amore, una dichiarazione non convenzionale da ascoltare a occhi chiusi. Alieno e fiero di esserlo, Giovanni Truppi, che ogni giorno tiene un diario video su Rockol, racconta “Tuo padre, mia madre, Lucia”, una fotografia nitida della sua poetica. Per questo è felice di approdare nella Città dei Fiori: “perché questo brano mi rappresenta in pieno”, sottolinea. Il 4 febbraio uscirà “Tutto l’universo”, l’antologia che riassume i suoi dieci anni di musica.