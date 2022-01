Secondary ticketing, il ricorso di Viagogo contro l’AGcom finisce alla Corte di Giustizia UE

Spetterà alla Corte di giustizia dell'Unione Europea dirimere la vertenza che dal 2019 vede contrapposte l’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni e Viagogo, la società di secondary ticketing con sede a Zurigo alla quale il TAR del Lazio, nell’aprile del 2021, aveva confermato la sanzione - comminata da AGcom - da 3,7 milioni di euro per l’infrazione delle normative italiane in merito di rivendita di biglietti per eventi pubblici.