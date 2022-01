I Queen sono la rock band più suonata nelle radio di tutto il mondo

A detta della società di analisi di dati Viberate, i Queen sono la rock band più ascoltata nelle radio di tutto il mondo e il quarto artista più ascoltato prendendo in esame tutti i generi musicali. Viberate ha dichiarato che l'indagine dimostra che il genere rock è "resuscitato" e i numeri che forniscono ne sono la prova. "Abbiamo elaborato i numeri annuali dietro ogni canale di musica e social media rilevante, da Spotify a Beatport fino a TikTok, e abbiamo tratto delle conclusioni sulle tendenze e sui mercati dell'industria musicale per il 2022".



Viberate ha calcolato che il rock è stato il quarto genere più riprodotto su Spotify con 31,8 miliardi di stream nel 2021, rispetto ai 145 miliardi del pop, agli 83,2 miliardi dell'hip-hop e ai 55,9 miliardi della musica latina.

Anche su YouTube il rock conferma la quarta posizione nel gradimento del pubblico con 8,9 miliardi di visualizzazioni, rispetto ai 71 miliardi del pop, i 54,9 miliardi del genere Latin che sopravanza i 44,9 miliardi dell'hip-hop.



Il rock guadagna posizioni nell'analisi condotta da Viberate su oltre 24.000 stazioni radio in 150 paesi in tutto il mondo issandosi al secondo posto con 79,7 milioni di ascolti, alle spalle del pop che ne conta 141 milioni. I Queen nella classifica elaborata dalla società di analisi si pone in quarta posizione, dopo Ed Sheeran, Dua Lipa e The Weeknd.



Viberate ha dichiarato ancora: "Gli artisti che hanno fatto meglio nel 2021 hanno avuto più cura nel coltivare il loro pubblico. Creando eventi speciali per i fan, sotto forma di promozione, merchandising, e altro ancora". Inoltre, il report afferma che il rock sta godendo di una rinascita grazie ad artisti normalmente non associati a questo genere, tra questi Olivia Rodrigo e Machine Gun Kelly, l'ascesa dei Maneskin e il "punk rock che ha fatto scalpore su TikTok".