Sugar Music Publishing, Gabriele Compierchio nuovo A&R

Gabriele Compierchio è stato nominato A&R nell’organico di Sugar Music Publishing, branca editoriale dell’etichetta oggi guidata da Filippo Sugar. Compierchio, che si è dichiarato “molto contento” per il nuovo ruolo assunto, ha frequentato Il Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica, e iniziato la sua carriera in ambito musicale come tour manager presso Magic Bean Booking, per poi passare in qualità di consulente artistico a Spaceship Management, oggi Nextended. Dopo un periodo come manager alla Giada Mesi di Dargen D’Amico, Compierchio, dal 2019 a oggi, è stato project manager e A&R presso Cantera Srl, società guidata dallo scrittore e giornalista Antonio Dikele Distefano (che controlla Esse Magazine), per la quale ha curato i progetti musicali di - tra gli altri - TrediciPietro, Giaime, Capo Plaza e Shiva, e seguito il format “Esse teatro”.