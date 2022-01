U2, una nuova versione di "Sunday Bloody Sunday" per i 50 anni del massacro di Derry

Il cantante e il chitarrista degli U2, rispettivamente Bono e The Edge hanno pubblicato una versione di “Sunday Bloody Sunday”, hit della band irlandese del 1983. La canzone è acustica ed è stata caricata sull'account Instagram degli U2, accompagnata dal messaggio "30 gennaio 2022 - Con amore, Bono & Edge".

Ieri era infatti il 50esimo anniversario del Bloody Sunday, quando i soldati britannici aprirono il fuoco su un gruppo di manifestanti disarmati nella zona di Bogside a Derry, in Irlanda del Nord. 14 furono le vittime e 14 i feriti.

Nel 2010, sulla scia del rapporto Saville, che ha assolto i manifestanti da ogni colpa per l'accaduto, Bono scrisse un editoriale per il quotidiano statunitense New York Times sulla lunga attesa perché fosse fatta giustizia e rivelò inoltre come, nel 1983, la canzone fosse stata accolta dalla casa discografica degli U2.

"La canzone sarà cantata ovunque ci siano fan del rock arrabbiati, da Sarajevo a Teheran. Col tempo, il testo cambierà e crescerà. Ma qui, con il boss della casa discografica Cockneyed alla nascita della canzone, il reparto maternità si è zittito quando è stato annunciato che il bambino è "una hit". con un avvertimento: "Togliete "Bloody". "Bloody" non funzionerà alla radio.".



Bono ha modificato il testo di questa ultima versione, cambiando la strofa finale: “Here at the murder scene / The virus of fiction, reality TV/ Why so many mothers cry/ Religion is the enemy of the Holy Spirit guide/ And the battle just begun/ Where is the victory Jesus won?”.