Sanremo 2022: i cantanti di martedì 1, i cantanti di mercoledì 2 febbraio

Il direttore artistico e conduttore della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha annunciato questa sera nel corso del TG1 la suddivisione dei cantanti in gara nelle prime due serate della manifestazione, fissate per l'1 e il 2 gennaio.

Al netto di eventuali complicazioni causate dal Covid, questa dovrebbe essere la composizione delle due serate (non in ordine d'ingresso):

martedì 1 febbraio

Massimo Ranieri - "Lettera al di là del mare"

Achille Lauro - "Domenica"

Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

Ana Mena - "Duecentomila ore"

Rkomi - "Insuperabile"

Mahmood e Blanco - "Brividi"

Giusy Ferreri - "Miele"

La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

Noemi - “Ti amo non lo so dire”

Dargen D’Amico - “Dove si balla"

Yuman - "Ora e qui"



mercoledì 2 febbraio

Emma - "Ogni volta è così"

Sangiovanni - "Farfalle"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

Aka 7even - "Perfetta così"

Elisa - "O forse sei tu"

Ditonellapiaga e Rettore - "Chimica"

Giovanni Truppi - “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"



Irama - "Ovunque tu sarai"

Le Vibrazioni - “Tantissimo”

Tananai - "Sesso occasionale"

Matteo Romano - "Virale"



Giovedì 3 febbraio si esibiranno tutti i concorrenti ripresentando la loro canzone in gare, mentre venerdì 4 è prevista la serata delle cover.