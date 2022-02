L’azienda più inclusiva dell’industria musicale? E’ un promoter di concerti.

“CEI” sta per Corporate Equality Index, un indice che attribuisce i punteggi e le pagelle relative al tasso di uguaglianza tra i generi sui posti di lavoro. L’indice è un’iniziativa lanciata e gestita dalla Human Rights Campaign Foundation e valuta aziende e gruppi americani sulla base di criteri che comprendono le politiche di non discriminazione, l’equità dei benefici attribuiti alla forza lavoro che fa parte della comunità LGBTQ e la responsabilità sociale della compagnia. Qualcosa che non trascura anche le realtà dell’industria dell’intrattenimento e della musica.