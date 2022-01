Harry Styles ha voluto scrivere la sua storia

Nel 2010 Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan parteciparono alle audizioni per partecipare alla edizione britannica di X Factor. Provarono ad essere ammessi al talent televisivo come solisti, ma i giudici Nicole Scherzinger e Simon Cowell ebbero la geniale idea di unirli in una band. Quella band, chiamata One Direction, giunse 'solo' al terzo posto finale nella classifica di X Factor, ma nei seguenti cinque anni riuscì a vendere oltre cinquanta milioni di copie. Dal 2016 il gruppo – che dal 2015, con l'addio di Malik, è un quartetto – ha spento i motori e si è messo in pausa fino a data da destinarsi, i suoi membri, quindi, hanno avviato le rispettive carriere soliste.

Harry Styles, che oggi compie 28 anni, da allora ha pubblicato due album a suo nome di buona fattura, "Harry Styles" nel 2017 e "Fine line" nel 2019. Il successo non lo ha abbandonato e, se non subentreranno controindicazioni di carattere sanitario, ce lo potremo godere dal vivo in concerto in Italia la prossima estate. Nel frattempo, per festeggiare il suo compleanno, riportiamo la vostra attenzione sul suo primo disco pubblicato nel maggio di cinque anni fa.

La prima cosa che Harry Styles ha fatto dopo l'annuncio della pausa (indefinita) degli One Direction è stato mettersi alla ricerca di una nuova identità, di un nuovo profilo: voleva sembrare più maturo, mostrare la sua crescita. Le canzoni sono arrivate solamente in un secondo momento, quando il cantante ha cominciato a pensare anche al suono che potesse rappresentare il suo album d'esordio, più rock rispetto ai dischi degli One Direction (che già con il classic rock flirtavano: ricordate le "citazioni" di Clash e Who?).

"Non volevo scrivere storie, volevo scrivere la mia storia, le cose che mi sono successe. La mia preoccupazione principale era di essere onesto, cosa che non avevo mai fatto prima", ha spiegato lui nella lunga intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone. Il primo singolo, "Sign of the times", è stata una bella anticipazione di questo perfetto lavoro di riposizionamento (il Guardian ha citato addirittura il Bowie pre-trilogia berlinese e i Queen).

Le altre nove canzoni che compongono la tracklist dell'album di Harry Styles confermano la buona impressione che ci eravamo fatti ascoltando "Sign of the times". Fidatevi se vi diciamo che l'album d'esordio dell'ex cantante degli One Direction è un gran bel disco, lontano anni luce dalle produzioni più "pop" della boy band britannica: con questo album, Styles sembra rivolgersi più ai genitori, che alle ragazzine.

Registrato tra l'Inghilterra, la California e la Giamaica, sotto la guida del produttore Jeff Bhasker (fun.

, Bruno Mars, Lana Del Rey e Rolling Stones), il disco non strizza l'occhio ai suoni che vanno per la maggiore in questo momento, l'elettronica e la dance. Styles sembra guardare più al beat britannico degli anni '60 (filtrato dal britpop anni '90 - ascoltate "Carolina" e "Ever since New York", con quei ritornelli davvero trascinanti) e al rock tutto riffoni di chitarre elettriche e bassi potentissimi degli anni '70 ("Only angels", "Kiwi"). Non mancano pezzi più cantautorali e folk: "Two ghosts", ad esempio, ma soprattutto quel gioiellino tutto chitarra acustica e voce che è "Sweet creature" (con una melodia che ti si appiccica in testa e non va più via).

"Harry Styles" è il disco di un ragazzo di 23 anni che ha fatto un disco che sembra quello di un uomo di 40 anni. Questo è il più grande pregio dell'album, ma è anche il suo più grande limite: perché se da un lato questa manciata di canzoni può far avvicinare Harry Styles anche a chi non ha mai ascoltato un disco degli One Direction, al tempo stesso è più difficile risultare credibile facendo questa musica, rispetto magari all'r&b in stile Frank Ocean che l'ex compagno di band Zayn Malik ha esplorato con il suo album d'esordio - ma ci riesce tranquillamente, Harry, a risultare credibile.

La scelta è rischiosa: le fan degli One Direction, che continuano comunque ad essere lo zoccolo duro del pubblico di Styles, potrebbero non comprendere. È pur vero, però, che le directioneers - si chiamano così - sono cresciute insieme a Harry e compagni: chi aveva 14 anni quando la boy band ha cominciato a pubblicare dischi, ora di anni ne ha 21. E in questa svolta di Harry Styles potrebbe ritrovarsi parecchio.