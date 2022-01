A Sanremo non si presentano più nuovi album: da Emma a Achille Lauro, le mosse discografiche dei big

Nel 2017, cinque anni fa, 21 dei 28 big in gara al Festival di Sanremo arrivavano all’Ariston per presentare un nuovo progetto discografico o rilanciare un disco già uscito.

Nel 2022 solo 8 dei 28 big hanno già svelato le loro mosse discografiche a ridosso della kermesse, annunciando – o lasciando intuire di essere prossimi a farlo – l’uscita di un disco o la riedizione di un album già pubblicato. Il Festival è da sempre una rappresentazione in miniatura delle dinamiche dell’industria discografica e il denominatore che accomuna i cantanti in gara quest’anno sembra essere l’estemporaneità: non si va (più) a Sanremo per presentare un progetto, ma solo una parte di esso, che si tratti di un singolo che anticipa un nuovo album, una canzone che invece completa un disco già uscito, o più semplicemente un brano destinato a rimanere un 45 giri (formato tornato in voga con il boom dei vinili).

Prendete il caso di Rkomi: il 27enne rapper milanese, in gara con “Insuperabile”, il 18 febbraio pubblicherà una riedizione del suo ultimo album “Taxi Driver”, uscito lo scorso autunno, che conterrà il brano sanremese, le bonus track incluse nell’Ep pubblicato lo scorso venerdì sulle piattaforme, a partire dal duetto con Elodie su “La coda del diavolo” (che sarà quindi pubblicato per la prima volta in formato fisico – ha tutte le carte in regola per finire al primo posto della classifica FIMI degli album più ascoltati in Italia venerdì prossimo, a ridosso della finale del Festival), e i brani di “Taxi Driver MTV Unplugged”, oltre naturalmente ai pezzi dell’edizione originale.

Simile la mossa di Achille Lauro: l’11 febbraio il cantante romano spedirà nei negozi “Achille Idol Superstar”, repack dell’album “Lauro” – uscito ad aprile – con dentro alcuni inediti: tra questi c’è anche “Domenica”, la canzone che presenta in gara al Festival insieme all’Harlem Gospel Choir. Il disco completa quello uscito l’anno scorso con nuove canzoni: da “Foxy” a “Rolling Stones”, passando per “Fiori rosa” e “Sexy boy”. La cover è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia. Ditonellapiaga, in gara con “Chimica” in duetto con Donatella Rettore, pubblicherà invece il 4 febbraio la versione fisica del suo album “Camouflage”, già uscito a gennaio sulle piattaforme (ma senza la canzone sanremese, che farà parte del cd e del vinile).

Giovanni Truppi sceglie la strategia Lo Stato Sociale: nel 2018 il gruppo bolognese si presentò per la prima volta dopo dieci anni di carriera in gara al Festival con “Una vita in vacanza” e per l’occasione spedì nei negozi la raccolta “Primati”, contenente alcuni brani pescati qui e là dai vari album incisi fino ad allora. Lo stesso fa il cantautore napoletano, che esordisce all’Ariston con “Tuo padre, mia madre, Lucia”: il 4 febbraio pubblicherà la raccolta “Tutto l’universo”, con la quale segnalerà al grande pubblico brani pescati dai lavori che in questi anni gli hanno permesso di farsi un seguito tra i seguaci del nuovo cantautorato italiano, da “C’è un me dentro di me” del 2010 a “Poesia e civiltà” del 2019.

Elisa il 18 febbraio spedirà nei negozi il doppio album “Ritorno al futuro / Back to the future”, a distanza di tre anni e mezzo dal suo ultimo disco di inediti, “Diari aperti”. Conterrà oltre a “O forse sei tu”, la canzone che la cantautrice presenta in gara a Sanremo, anche i singoli “Seta”, “A tempo perso” e “Show’s rolling”, che hanno anticipato il doppio album. Pubblicheranno con certezza i rispettivi nuovi dischi a ridosso del Festival anche Irama e Fabrizio Moro Il primo, che torna all’Ariston con “Ovunque sarai” dopo essere stato costretto l’anno scorso a rinunciare alle esibizioni dal vivo con “La genesi del tuo colore” dopo che un membro del suo staff era risultato positivo, il 25 febbraio pubblicherà l’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”.

Il cantautore romano, vincitore nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, il 4 febbraio farà uscire l’Ep “La mia voce”, contenente “Sei tu” – che fa parte anche della colonna sonora del suo primo film da regista, “Ghiaccio”, al cinema come evento speciale il 7, l’8 e il 9 febbraio – e altre cinque canzoni, quella che do il titolo al disco, “Le cose che hai da dire”, “Continuare a cercare”, “Oggi” e “Era bello”. Nell’edizione in vinile ci sono anche le sue versioni de “I pensieri di Zo” e “La mia felicità”, brani originariamente scritti per Fiorella Mannoia e Emma Marrone.

Giusy Ferreri pubblicherà il suo nuovo album il 18 febbraio: è il primo in ben cinque anni (l’ultimo, “Girotondo”, risale addirittura al 2017). Conterrà oltre a “Miele”, la canzone in gara a Sanremo, con lo zampino di Takagi&Ketra (che le hanno permesso di tornare ad essere una regina dei tormentoni estivi dopo “Non ti scordar mai di me”, la hit che la lanciò nell’estate del 2008, con successi come “Amore e capoeira”, “Jambo” e “Shimmy shimmy”), anche il singolo “Gli Oasis di una volta”, co-firmato da Gaetano Curreri.

Emma, reduce dai festeggiamenti per il decennale di carriera (la scorsa estate ha pubblicato la raccolta “The Best of ME”, contenente il duetto con Loredana Bertè su “Che sogno incredibile” e altri successi del suo repertorio, in alcuni casi riarrangiati e reincisi), non ha un nuovo album nel cassetto: il 18 febbraio pubblicherà il vinile 45 giri della canzone che presenterà in gara al Festival, “Ogni volta è così” (sul lato b c’è la versione strumentale del brano).