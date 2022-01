I livestream di The Smile non fanno rimpiangere l'assenza dei Radiohead

“C’è un sorriso d’amore e un sorriso di inganno. E c’è un sorriso di sorrisi nel quale questi due sorrisi si incontrano”: una voce fuori campo (quella di Cillian Murphy, protagonista di "Peaky Blinders") legge la poesia di William Blake "The Smile", mentre Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinnner si dirigono sul palco.

Assieme si chiamano appunto The Smile (rigorosamente con l’articolo davanti): è il nuovo progetto dei due Radiohead con il batterista dei Sons of Kemet.

Tra ieri sera e stamattina hanno tenuto tre concerti “da qualche parte a Londra”, come recitava un avviso: “3 persone sul palco, tre pubblici dal vivo, 3 livestream globali, 3 fusi orari”. Si è cominciato ieri, sabato sera, per l’Europa, un secondo stanotte per l’America e un terzo, appena terminato, per la domenica mattina quando in Asia e Oceania era sera.

Il livestream

Il formato scelto da The Smile per questi livestream è la dimostrazione che sono destinati a restare anche con il ritorno della musica dal vivo. Show pensati tanto per il pubblico in sala quando per la ripresa e trasmissione a distanza, curata dallo stesso team che ha realizzato il Glastonbury digitale la scorsa estate, dove la band aveva debuttato.

Tre concerti sempre in diretta, con scalette leggermente diverse, con un palco al centro con alcuni led a fare da scenografia: la band è immersa tra il pubblico seduto. Gli show, per preservare un’idea di “live”, si vedono in diretta, ma non si possono mettere in pausa e fare riiniziare; si possono rivedere, ma solo passate 24 ore (a partire da stasera, per chi ha comprato il biglietto). C’è anche una chat piena di fan che commentano; riprese e regia passano dal bianco e nero al colore, senza mai perdere un dettaglio, un’espressione.

Dai Radiohead a The Smile

Al di là della forma, c’è la sostanza, ovvero la musica. The Smile è il quarto progetto di Thom Yorke, dopo ovviamente i Radiohead, gli Atoms For Peace e la musica solista.

Ma rispetto agli altri progetti, Yorke e Greenwood hanno scelto un approccio molto più diretto. Pochissima elettronica, enfasi su chitarra basso batteria e tastiera, con i tre che si cambiano spesso gli strumenti, con Greenwood spesso al basso.

A sottolineare la continuità tra le varie anime, la prima canzone suonata sabato è “Skirting on the Surface”, composta per gli AFP e suonata dal vivo dai Radiohead una decina di anni fa (ma mai incisa).

“We don't know what tomorrow brings” ha un basso new wave alla Cure e “You will never work in television again” è più punk, mentre "Pana-vision" è basata su giro di piano di Yorke. .

La sorpresa più bella è la nuova “Free in the knowledge” parte come una ballata che non sfigurerebbe nel repertorio dei Radiohead e passa ad un intermezzo che sembra uscito dai Velvet Underground e torna ad un finale con intreccio tra batteria e arpeggio di chitarre ancora da Radiohead: davvero notevole. Un’ora di concerto, nessuna canzone della band originaria: “Quando ne avremo scritte di più ne suoneremo di più, ma non ne abbiamo ancora scritte altre, non ancora”, dice Yorke concludendo il concerto di sabato. Altra sopresa finale: nei due concerti di domenica notte e domenica mattina The Smile hanno chiuso la scaletta con una cover di Joe Jackson, una sghemba e divertente versione di “It’s different for girls”.

Il risultato è che questi livestream, oltre che essere interessanti di per sé, sono un perfetto spot per il prossimo album della band (ancora senza titolo e data) e presumibilmente per un tour per questa estate. Aspettative alte, per il futuro di questa band, che non fa rimpiangere l'assenza dalle scene dei Radiohead.