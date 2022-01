Spotify, la cancellazione dal catalogo di Neil Young è costata due miliardi di dollari (per ora)

“O me o lui”, aveva intimato Neil Young ai vertici di Spotify parlando della coesistenza, sulla piattaforma digitale, del proprio catalogo e di “The Joe Rogan Experience”, il podcast della discussa personalità televisiva Joe Rogan che promuovere posizioni no-vax e negazioniste. La società di Daniel Ek ha compiuto la propria scelta, rimuovendo dalla propria offerta il catalogo del rocker canadese per garantire il bilanciamento tra “sicurezza degli ascoltatori” e “libertà per i creator”. E adesso ne paga il prezzo.