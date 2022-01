Dante e il rock infernale

Prendendo spunto dall'uscita in vinile di "Inferno", l'opera rock-electro-sinfonica di Francesco Maria Gallo, abbiamo chiesto a Giuseppe Attardi, autore del libro "Dante rockstar", che abbiamo recensito qui, un excursus sui rapporti fra musica rock (e non solo rock) e la prima cantica dell'opera dantesca. Ecco il suo informatissimo intervento.



Gli ultimi a tuffarsi nelle acque scure dell’Acheronte sono stati gli americani King Buffalo, registrando lo scorso dicembre nelle Howe Caverns, nello Stato di New York, l’album “Acheron”, un personale viaggio nell’ignoto tra metal, atmosfere lisergiche, suoni cosmici, richiami al kraut-rock.

In tanti, prima di loro, hanno percorso il fiume dell’Ade, addentrandosi nella Selva Oscura e affrontando Cerbero e Caronte sulle orme di Dante Alighieri. La prima cantica della Divina Commedia è quella che più si è impressa nell’immaginario collettivo. Sia per i personaggi che il Sommo Poeta vi colloca, sia per la mescolanza tra mitologia greca e cattolicesimo, sia per il contenuto iconografico e metaforico. L’Inferno è entrato nel patrimonio collettivo di simboli, miti e rappresentazioni. La tragicità di alcune figure che incrociano il cammino del poeta come Paolo e Francesca, Ulisse, Ugolino della Gherardesca, i diavoli hanno lasciato una traccia incancellabile nella memoria di qualsiasi lettore e continuano a fornire il terreno più fertile alla creazione musicale.

Tutta la Divina Commedia, il viaggio di Dante nell’Aldilà, ha affascinato il mondo della musica, ma è l’Inferno la cantica che ha esercitato la maggiore influenza. Paradossalmente la meno musicale. Il Purgatorio è il momento della canzone, il Paradiso rappresenta l’armonia, nel regno di Lucifero impera invece la cacofonia: rumori, pianti, strepiti, urla. Non a caso è la cantica preferita dai musicisti che gravitano nell’ambito del metallo pesante nelle sue plurime declinazioni musicali ed estetiche che vanno dal dark gotico e satanico fino al death metal.

«L’Inferno è rock, è hard rock. Mentre il Purgatorio è pop ed il Paradiso è trap, una musica che non sento nelle mie corde. Il Paradiso è aulico, l’Inferno contiene una tensione più forte, è quello che fa più paura, che rappresenta i nostri incubi», è la tesi di Francesco Maria Gallo, autore di una personalissima versione rock electro sinfonica dell’Inferno dantesco, pubblicata in versione vinile con il libretto di “Rock&roll all’Inferno”, i controcanti della poetessa Carla Francesca Catanese e una mappa concettuale del viaggio ideale del cantautore nel cono infernale.

Se il metal incorpora il modello dei “nove cerchi” di Dante e lo stile di narrazione epico e distopico, con una generosa dose di sanguinolento e cupo horror, come nel caso di “Dante XXI”, album dei Sepultura che ha ottenuto grande successo, grazie al concept che porta l’ascoltatore a ripercorrere tutte le fasi dei tre viaggi del poeta fiorentino fra decibel dissennati e urla gutturali,



il lavoro di Francesco Maria Gallo si avvicina più all’“Inferno. Opera rock” con testi e musiche di Igor Conti del 2007 o ancor di più a “Dante Inferno – l’Opera in Musical” di Tiziano Puritani e Francesco Ricci, spettacolo dal cuore rock che attraversa molte anime musicali: dai Queen a Fabrizio De André a Jesus Christ Superstar, dal valzer alla musica sinfonica, fino alla lirica e al gospel. Come Dante usa parole diverse per parlare di Dio e dei diavoli, così in “Dante Inferno – l’Opera in Musical” ogni contesto ha un proprio genere musicale: il pluristilismo di Dante tradotto in musica. Per varietà di stili e per la sua struttura teatrale, l’“Inferno” di Gallo è sulla scia di musical come “Notre Dame de Paris”.

«Ho conosciuto Carmelo Bene e ho avuto la possibilità di seguire sin dalle prove “Lectura Dantis”», commenta il musicista compositore di Lauria, confermando i riferimenti al teatro. «Così come, direttamente o indirettamente, mi hanno influenzato gli scrittori e poeti che ho conosciuto nei salotti letterari, come Giuseppe Conte (autore del libro Dante in love, nda), Giuseppe Scaraffia, Silvia Ronchey, Niccolò Ammaniti. E poi la mia formazione letteraria. Dal punto di vista musicale, un riferimento importante sono stati i Sepultura, poi il rock sinfonico dei Queen e quello visionario dei Pink Floyd».

Cantautore, autore televisivo, storyteller, comunicatore, mass mediologo, Francesco Maria Gallo non si limita a trasporre nella sua opera il mood della cantica dantesca come avviene nella musica progressive, né è una riproposizione pedissequa dei versi del Sommo Poeta, e nemmeno vuole avere una finalità didattica come l’“Infernvm” di Murubutu, al secolo Alessio Mariani, che nella vita di tutti i giorni è docente di filosofia e storia, e da sempre mescola la propria formazione letteraria con la produzione musicale. Murubutu, con la complicità del collega Claver Gold, lo scorso anno, in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante, ha messo in versione rap la cantica affinché, «grazie a un linguaggio vicino alle giovani generazioni, gli studenti possano avvicinarsi alla Divina Commedia».

L’operazione di Gallo ricorda semmai il primo capitolo della trilogia dedicata dalla band prog dei Metamorfosi all’opera dell’Alighieri, quando aggiornano i gironi infernali buttandoci dentro spacciatori, nazisti e razzisti,

oppure la canzone “Dante’s Inferno” degli Iced Earth. Nel disco della band heavy metal di Tampa, infatti, il cantante assume il ruolo di Dante con Virgilio al suo fianco: la composizione dura diciassette minuti e la band usa la struttura dell’Inferno per costruire una canzone epica, che rispecchia i nove cerchi.

Francesco Maria Gallo mette in scena, invece, un viaggio personale, parallelo a quello del poeta fiorentino, andando oltre il tracciato dell’Inferno dantesco.

Fatta eccezione per il brano d’apertura, "Selva oscura", che riporta i versi originali del poema dantesco, e di "Caronte" con la famosa terzina di Virgilio che invita a salire sulla barca per attraversare l’Acheronte, tutti gli altri nove brani dell’album hanno un testo inedito, con il quale viene riscritta la storia di alcuni dei personaggi più importanti della prima cantica.

Un disco con il quale l’autore traghetta il pubblico nella dura discesa agli Inferi di Dante Alighieri, ma al tempo stesso anche nell’inferno della nostra contemporaneità. Un viaggio disobbediente, che tende a riscrivere il poema e a processare l’autore.

«Dante era uno straordinario poeta, ma anche un politico corrotto e, come tanti politici, non politically correct. Non a caso, tutti i suoi nemici, avversari politici, vengono collocati all’Inferno. Questi personaggi non meritavano di stare lì», spiega Gallo.

Se Caparezza riscatta Filippo Argenti,

questa volta vengono salvati dalla dannazione il conte Ugolino e Pier delle Vigne. Anche Paolo e Francesca meriterebbero il Paradiso, e alla coppia di amanti l’opera rock “Inferno” dedica due canzoni che narrano del non pentimento dei due. Così come Medusa, «che non era un mostro», sottolinea Gallo.

Il compositore di Lauria aggiunge un nuovo canto in cui il poeta fiorentino è giudicato da Lucifero. L’ex angelo ferma Dante, vietandogli di andare oltre, di accedere al Purgatorio. «Perché Dante è destinato a restare all’Inferno. Ha voluto sostituirsi al giudizio di Dio. Non solo. Dante Alighieri porta con sé il vero inferno in terra. Quello della calunnia, dell’inganno, del dileggio, della violenza, delle torture, dell’opportunismo, della mancanza di compassione, dell’egoismo e dell’amore tradito dall’odio. Non è una condanna a Dante Alighieri, ma una condanna che incarna tutti i mali del mondo. Dante porta questo fardello».

E, alla fine, attualizzando l’opera, un coro blasfemo di demoni intona il Padre Nostro, pregando Dio a non aver pietà dell’uomo, mentre in sottofondo si ascolta la registrazione di una richiesta di aiuto da parte dei naufraghi a bordo di un barcone che aveva lasciato Zuara, in Libia, ed era rimasto bloccato in mare senza riuscire ad avere soccorsi.

Una revisione interessante e originale della Divina Commedia, anche se fra altri settecento anni si continuerà a parlare dell’opera di Dante, piuttosto che di quelle che hanno tentato di aggiornarla.



Nota:

ecco un elenco di altri album ispirati all'Inferno della Divina Comemdia

“Inferno” in versione ambient di Alex Schiavi (1991)

“Dante’s Disneyland Inferno” triplo album dall’impianto teatrale e folkloristico dei Sun City Girls del compianto batterista Charlie Gocher Jr. (1996)

“Inferno” dei Tangerine Dream (2002)

“The Inferno rap” firmato da Eternal Kool Project (2005)

“The Inferno” dei Professor Fate, progetto solista dell’inglese Mick Kenney Aka Irrumator degli Anaal Nathrakh (2007)

“Discesa agl’Inferi d’un Giovane Amante” del Il Bacio della Medusa (2008)

“Dante’s Inferno” del produttore techno Scanner (2008)

“Dante’s Inferno” del napoletano Frank Dattilo in versione trance (2013)

“Inferno” dei portoghesi Babalith (2014)

“Inferno I & II” dei bolognesi Kyterion (2016)

“Inferno” dei californiani Eighteen Visions, luminari del metalcore (2020)

(“Dante’s Inferno”, un bootleg dei Joy Division che documenta un concerto del 2 novembre 1979 a Bournemouth, evoca la Divina Comemdia solo nel titolo e nella copertina)

Giuseppe Attardi



Giuseppe Attardi è l'autore di "Dante rockstar" (Arcana)