Bambole di Pezza, torna in vinile l'album d'esordio

Ho sempre guardato con simpatia alle milanesi Bambole di Pezza, uno dei pochi gruppi rock femminili di qualche spessore nella scena musicale italiana, guidato dalla chitarrista Morgana e composto con lei da Aika (batteria), Dani (chitarra), Franka (basso) e Rox (voce). Rockol aveva recensito con toni cordiali il loro primo lavoro sulla lunga distanza, "Crash me", uscito nel 2002 su Tube Records, seguendole nel loro tentativo di affermazione più solida attraverso il secondo album ("Strike", 2004), in occasione della quale le avevamo intervistate e dando conto della loro attività live.

Poi, purtroppo, l'itinerario della band si è interrotto, a dispetto di un'occasionale reunion nel 2014.

Ci fa piacere quindi segnalare che a vent'anni dalla prima pubblicazione "Crash me" approda a una nuova edizione in vinile: la si deve a La Scena Dischi, che ristampa su vinile rosso marmorizzato 300 copie dell'album (acquistabile qui).

“Siamo molto contente di annunciare la stampa in vinile del nostro primo disco. E' davvero un'emozione perché siamo molto legate a quel disco, sono stati i pezzi con cui abbiamo fatto i nostri primi concerti. Nella cover del vinile abbiamo inserito qualche sorpresa, alcune foto parecchio divertenti del periodo. Non vediamo l’ora di poterlo presentare anche dal vivo. Grazie per il supporto!”



Le Bambole di Pezza:

Ecco la tracklist dell'album:

LATO A:

01. LE STREGHE

02. PEACE & LOVE

03. BE IN YOUR MIND

04. VELENO MAGICO

05. LA MANTIDE

06. STATO PURO D'ODIO

LATO B:

01. CRASH ME

02. ON THE ROAD

03. ROCK'N'ROLL

04. SQUARCI D'IMMAGINE

05. VIENI CON ME

06. PARANOIA