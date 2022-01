Sanremo 2022, Fiorello è arrivato in Riviera

Dopo le voci, le indiscrezioni e la suspense accresciuta da Amadeus con una serie di video sui social, in cui si vede il conduttore e direttore artistico di Sanremo bussare alla porta della stanza d’albergo dello showman siciliano che lo ha affiancato sul palco dell’Ariston per le due precedenti edizioni del Festival, Fiorello è arrivato nella città dei fiori.

Come riportato dal “Corriere della Sera”, è data per certa almeno per la prima serata della settantaduesima edizione di Sanremo, in programma dal primo al 5 febbraio, la presenza di Rosario Fiorello, avvistato ieri 28 gennaio da “Sanremo News” al suo arrivo in Riviera.

Giunto a Sanremo con l’intento di passare inosservato indossando parrucca, mascherina e cappellino di lana come testimoniato dalle foto scattate all'ingresso dell'Hotel Globo dove alloggerà per tutta la settimana del Festival, Fiorello non ha ancora reso noto in cosa consisterà la sua partecipazione a Sanremo e quale sarà il suo ruolo. Oltre alla sua presenza durante la serata inaugurale della manifestazione, durante la quale saranno ospiti i Meduza con Hozier e i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin, “Il Corriere della Sera” non esclude altre possibili incursioni dello showman nel corso delle cinque serate della kermesse, sottolineando però che è ancora “tutto da decidere”, che “niente è ancora pianificato” e che tutto sarà affidato all’imprevedibilità.

Fiorello "È arrivato nel pomeriggio all'hotel Globo, camuffato con parrucca e cappellino di lana"

💀💀💀💀#sanremo2022 pic.twitter.com/fN0l6edKOL — Festival di Sanremo💐 (fp) (@SanremoESC2022) January 29, 2022

Quest’anno Amadeus sarà affiancato da cinque donne alla conduzione, una per ogni sera del festival: la prima sera Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini, la terza sera Drusilla Foer, la quarta sera Maria Chiara Giannetta, la quinta sera, la finale, Sabrina Ferilli. Tra gli ospiti di Sanremo 2022, oltre al quartetto capitolino e il trio EDM con il cantautore irlandese di "Take me to church", ci saranno Checco Zalone, Cesare Cremonini e Laura Pausini. Sono attesi all’Ariston anche Raoul Bova, Anna Valle, Luca Argentero, Lino Guanciale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.