Dopo Springsteen, ora Kid Rock attacca Biden in un nuovo controverso brano

Dopo essere tornato a prendersela con tutti, compreso Bruce Springsteen, con il singolo “Monster truck”, Kid Rock ha pubblicato tre nuove canzoni: "The last dance”, “Rockin’” e la controversa "We the people”. In quest’ultimo brano il cantante, noto per le sue simpatie verso Donald Trump, ha deciso di andarci giù pesante attaccando l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci.

Nel testo di "We the people”, il cui ritornello contiene i cori di “Let’s go Brandon”, un incitamento divenuto l’insulto più in voga tra i sostenitori di Trump per attaccare Biden, Kid Rock non prende di mira solo l’inquilino della Casa Bianca ma anche i media e i social mainstream - come CNN, TMZ, Twitter e Facebook - e non manca di contestare le restrizioni adottate dal paese per contrastare la diffusione del Coronavirus.

"We the people in all we do / reserve the right to scream, 'Fuck you!’ / Wear your mask, take your pills / Now a whole generation is mentally ill / Hey-yeah man, fuck Fauci” (“Noi, il popolo, in tutto ciò che facciamo / ci riserviamo il diritto di urlare, ‘Vaffanculo!’ / Indossa la maschera, prendi le pillole / Ora un'intera generazione è malata di mente / Fanculo Fauci"): con questi versi si apre il nuovo controverso singolo di Robert James Ritchie - questo il nome all’anagrafe del 51enne cantante statunitense.

Tra gli attacchi rivolti a Joe Biden, in un passaggio di "We the people” Kid Rock rappa poi: “Covid is near, it's coming to town / We gotta act quick, shut our borders down / Joe Biden does, the media embraces / Big Don does it and they call him racist” (“Il Covid è vicino, sta arrivando in città / Dobbiamo agire in fretta, chiudere i nostri confini / Joe Biden lo fa, i media lo abbracciano / Big Don lo fa e lo chiamano razzista”).

Le tre nuove canzoni dovrebbero apparire nel prossimo album in studio del rap rocker che, intitolato ”Bad reputation” e attesto entro la fine dell’anno, dà il nome al tour dell’artista in partenza da aprile. Attraverso un post pubblicato recentemente su Instagram per promuovere proprio la sua tournée, Kid Rock ha fatto sapere di aver ricevuto un messaggio di congratulazioni da Donald Trump per il suo singolo "We the people”. “Ho appena parlato al telefono con il nostro 45esimo Presidente (si spera 47esimo)”, ha scritto sui social il cantante per sottolineare quanto il tycoon sia “orgoglioso” di Kid Rock e della sua “We the people”.