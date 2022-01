Classifiche, tutte le novità della settimana del 28 gennaio: Sick Luke ancora in testa

Con il suo primo disco, “X2”, uscito lo scorso 7 gennaio, Sick Luke si riprende la vetta della classifica degli album più venduti e ascoltati in Italia, che la scorsa settimana vedeva in prima posizione “Virus” di Noyz Narcos, ora sceso al secondo posto. Mentre nel Regno Unito la chart dei dischi vede esordire in testa “Night Call” di Years & Years, oltreoceano la parte più alta della Billboard 200 è ancora occupata dalla colonna sonora del film “Encanto”.