Cosa ci stanno dicendo i Red Hot Chili Peppers?

Cosa ci vogliono dire i Red Hot Chili Peppers con la breve clip che hanno pubblicato sul loro canale Twitter che pone in bella evidenza il loro logo e un arpeggio di chitarra? Forse che è in arrivo a breve della nuova musica? Chi vivrà vedrà.

Lo scorso ottobre il batterista del gruppo californiano Chad Smith aveva confermato che il nuovo album della band era "quasi finito". Il prossimo disco dei Red Hot Chili Peppers, il loro dodicesimo, raccoglierà l'eredità di “The Getaway” ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel giugno 2016 e sarà il primo con il chitarrista John Frusciante dai tempi del maggio 2006 e di “Stadium Arcadium” ( leggi qui la recensione ).Dopo l'ennesima fuoriuscita di John Frusciante nel dicembre 2009, la band reclutò per prendere il suo posto alla chitarra solista Josh Klinghoffer che oltre al già citato “The Getaway” vestiva i panni del titolare della sei corde nella formazione capitanata da Anthony Kiedis anche nel precedente “I'm With You” ( leggi qui la recensione ) uscito nell'estate del 2011.A proposito delle sonorità che saranno presenti nel nuovo disco dei Red Hot Chili Peppers Cahd Smith disse al magazine Rolling Stone: "John non fa parte del nostro gruppo da 10 anni. È molto tempo. Quindi, ovviamente, suonerà in modo diverso, ma suonerà come noi quattro perché noi insieme abbiamo questa chimica speciale. Suona come i Red Hot Chili Peppers, ma è diverso e nuovo".Se non siamo a conoscenza della data di uscita del nuovo album e neppure del suo titolo, di una cosa siamo certi (sempre che la pandemia non si metta di traverso), ovvero che il prossimo 18 giugno Kiedis, Flea, Smith e Frusciante saranno gli headliner del Firenze Rocks alla Visarno Arena.