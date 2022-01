Ian Anderson spiega perché il punk non spazzò via il prog rock

Il leader dei Jethro Tull Ian Anderson in una intervista al quotidiano britannico The Telegraph ha esposto la sua teoria sul motivo per cui il prog-rock non venne fermato dall'ascesa del punk nella seconda metaà degli anni '70.



Questo il pensiero del 74enne musicista nato in Scozia che si rifà a quanto il mondo sta attraversando da due anni a questa parte: "Penso che i punk pensassero di essere la tripla vaccinazione che avrebbe liberato il mondo per sempre dall'orribile virus del prog rock.

Purtroppo, come accade nel mondo reale, il virus tende a riprendersi in una forma leggermente rivatalizzata o addirittura rigenerata".



In un'altra intervista, con il quotidiano The Guardian, Anderson ha sottolineato che mentre altri gruppi punk o rock si avvicinavano al blues, lui cercava qualcosa di più all'avanguardia. "Io amavo il blues, ma per me era solo un modo pragmatico di aprire la porta perché non era proprio quello che volevo musicalmente fare. I cartelli segnalatori erano “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” dei Beatles e poi “The Piper at the Gates of Dawn” dei Pink Floyd. Pensavo: 'Voglio provare a fare qualcosa del genere, qualcosa che fosse eclettico.'"

Dal punto di vista di Anderson, alcune band e le loro strategie musicali erano troppo semplici e comuni per i suoi gusti e l'approccio non convenzionale dei Jethro Tull , sebbene di tanto in tanto potesse sconcertare il pubblico, alla lunga ne valse la pena. "In tutti questi anni, i Jethro Tull si sono sforzati. Alcune persone potrebbero dire che ci siamo sforzati troppo, ma è meglio farlo e cadere con la faccia a terra una volta ogni tanto piuttosto che sedersi comodamente. Mi agiterei se facessi musica generica come gli Stones o anche gli Who, o i Ramones nel mondo del punk".