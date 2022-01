Paul Stanley non sopportò che "God Of Thunder" fosse cantata da Gene Simmons

In una intervista al cantante e chitarrista dei Kiss Paul Stanley pubblicata dalla rivista Rock Candy, tra gli altri temi, il musicista statunitense ha parlato di "Destroyer", il quarto album dei Kiss uscito nel 1976.

Paul Stanley ha ammesso di avere avuto davvero delle difficoltà a gestire la decisione del produttore Bob Ezrin di far cantare "God Of Thunder", da lui scritta, a Gene Simmons. "Detta in parole povere. È stato schiacciante e devastante. Avevamo concordato che il ruolo del produttore in “Destroyer” era quello di avere l'ultima parola e prendere le decisioni. Quando ho suonato “God Of Thunder”, Bob ha immediatamente detto: 'Oh, è fantastica. Questa è per Gene.' Mi distrusse. L'idea di una canzone così rapidamente passata da me a qualcun altro... Fu difficile e rimase un punto dolente, anche quando l'ho sentita finita".

Quando uscì l'album "Destroyer" nel marzo del 1976, "God Of Thunder" venne subito accolta dai fan come un classico della band. Presto Stanley fu costretto ad ammettere che la decisione di Ezrin di affidare la canzone a Simmons fu assolutamente indovinata. Dice ora Stanley: “E' proprio una canzone per Gene. È davvero il massimo per descrivere chi è Gene e non sarebbe mai stata una canzone così bella se l'avessi cantata io. Mai. Bob aveva ragione e Gene ha fatto un ottimo lavoro. Io ho almeno la soddisfazione e la gioia di sapere che la canzone che personifica Gene è mia."Sempre parlando di “Destroyer” Stanley e Simmons rivelano che al tempo della sua uscita avevano più di una preoccupazione poiché avevano fatto ascoltare le canzoni del disco ad alcune persone e queste non si erano mostrate entusiaste. "Non lo trovarono abbastanza pesante", racconta Paul Stanley. "Lo capisco, venne dopo “Alive!” che catturò davvero la crudezza della band. Ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare."