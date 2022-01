La canzone dei Police che guadagna di più con i diritti d'autore

L'ex chitarrista dei Police, Andy Summers, è stato intervistato dal quotidiano britannico The Telegraph. Nel corso della chiacchierata gli è stato chiesto quale canzone della sua ex band gli porta maggiore guadagno grazie ai diritti d'autore. Secondo l'ora 79enne musicista inglese, tra tutti i brani pubblicati dai Police quello per lui più remunerativo è senza alcun dubbio "Every Breath You Take".

"Every Breath You Take" fu il primo singolo tratto dal quinto e ultimo album in studio dei Police , "Synchronicity", pubblicato nel giugno 1983. La canzone venne scritta dal frontman della band inglese Sting e raggiunse il primo posto nella classifica di vendita in parecchi paesi del mondo.Sting, che ne è l'autore, percepisce quasi tutte le entrate derivanti dal brano, ma non è l'unico membro della band a ricevere le royalties generate dalla canzone. Come detto in precedenza, Andy Summers ha rivelato che per "Every Breath You Take" incassa una cifra composta da un numero con diversi zeri che "non finisce mai".Andy Summers ha inoltre dichiarato che non esistono molte band che hanno delle canzoni le cui entrate sono infinite. Queste a seguire le parole da lui usate per rispondere alla domanda del gionalista su quale fosse la canzone dei Police che gli rende il conto in banca ogni giorno più pingue: “Probabilmente “Every Breath You Take”. È la canzone che ha avuto il maggior numero di ascolti nella storia della radio americana. Dire quanto ne abbiamo ricavato, penso che ci siano diversi zeri e continua ancora. Non finisce mai. Ci sono solo forse cinque band che fanno questa cosa: noi, i Beatles, i Rolling Stones, forse gli Who, ma non ne sono certo, forse i Pink Floyd".