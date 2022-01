Gli Asia hanno annunciato un tour per i loro 40 anni di attività

Buone notizie in arrivo dagli Asia, supergruppo che prese vita negli anni '80. La band è infatti impegnata nei lavori per celebrare degnamente il suo 40esimo anniversario con un tour negli Stati Uniti nell'estate 2022. Oltre ai membri fondatori, l'ex Emerson Lake & Palmer Carl Palmer e l'ex Yes e Buggles Geoff Downes, il gruppo vedrà schierati il bassista e cantante Billy Sherwood e il nuovo membro, il chitarrista e cantante Marc Bonilla.



Con giustificata soddisfazione Geoff Downes ha dichiarato: "40 anni di Asia sono per noi una vera pietra miliare.

Il successo avuto con i nostri primi album ci ha trascinato in avanti e ci ha dato le basi quando ci siamo riformati nel 2006. Gli Asia sono insieme da allora, anche se abbiamo perso John (John Wetton scomparso il 31 gennaio 2017, ndr) nel 2017 a causa di un cancro. Comunque, abbiamo resistito e ora andremo avanti con Marc Bonilla, che sappiamo sarà una grande risorsa per la band".



A fare da controcanto a Downes pensa Carl Palmer: "I fan non hanno mai abbandonato gli Asia. Quel primo album “Asia” con tutti i successi radiofonici e su MTV ha intrecciato il tessuto della scena musicale nei primi anni '80. Grandi canzoni come “Heat Of The Moment”, “Sole Survivor” e “Only Time Will Tell” reggono ancora oggi. Quando suoniamo quelle canzoni e gli altri nostri successi, tutto il pubblico canta insieme a noi".

Downes chiude con queste parole: "Stiamo pianificando un lungo tour per celebrare il nostro 40esimo con tutti i nostri successi. Restate sintonizzati! Sarà uno spettacolo da non perdere".