Musica dal vivo, ennesimo avvertimento delle associazioni italiane: ‘Situazione allarmante’

Così come nel Regno Unito, anche in Italia le associazioni di categoria rappresentanti delle maestranze impiegate nel settore della musica dal vivo tornano a fare sentire la propria voce per sottolineare la drammatica condizione del comparto, stremato da due anni di stop & go - più stop che go, per la verità - imposto dalle misure di contrasto alla diffusione del virus SarS-Cov-2. Nella giornata di oggi, venerdì 28 gennaio, Assomusica (l’associazione di categoria dei promoter italiani), Arci, Bauli in Piazza (il coordinamento dei lavoratori dello spettacolo), KeepON LIVE e MMF Italy hanno diffuso un comunicato congiunto per riportare l’attenzione sulla drammatica situazione che sta vivendo la filiera del live.