Sanremo 2022, Le Vibrazioni: "In equilibrio tra sana follia e ciò che chiamiamo amore"

Alla fine, Peppe Vessicchio ci sarà: il Maestro, simbolo del Festival e collaboratore della band milanese, era rimasto in dubbio per via del Covid, a cui era positivo. Ieri è stato annunciato che si è negativizzato e potrà accompagnare Le Vibrazioni sia in "Tantissimo" che nella cover del venerdì sera, una scelta ambiziosa come "Live and let die" di Paul McCartney (scritta per un film di James Bond e già riletta dai Guns 'N' Roses". La band partecipò nel 2020 ("L'ultimo Festival Avanti Cristo", spiegano scherzando ma non troppo). Poi doveva andare in tour nel progetto “In Orchestra di e con Beppe Vessicchio”, poi rimandato e poi finalmente si è concretizzato lo scorso autunno.

Ora tornano con “Tantissimo” che, raccontano, “è un brano di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l’animo più viscerale de Le Vibrazioni, una band dal sound compatto e in continua evoluzione. A questa energia travolgente si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita. Gli eccessi, le occasioni perse, i momenti di sconforto, le sofferenze e tutto ciò che nel tempo finisce per segnarti e renderti la persona che sei oggi. Francesco parla di sé in modo onesto e trasparente, si rivolge alla vita e a tutte le volte in cui non si è amato come avrebbe dovuto. Quando non si è centrati su di sé, ci si veste di cicatrici senza neanche rendersene conto. Fino a quando ti svegli e comprendi che non è la sofferenza ad elevarti, quanto l’amore che riesci a dare a te stesso. È forse questa la lezione da imparare. Stare bene nel mezzo, in equilibrio tra una sana follia e quello che comunemente chiamiamo Amore”.

Dopo la partecipazione al festival di Sanremo, il prossimo aprile, Le Vibrazioni pubblicheranno un EP, anche in vinile, e non un album. “Abbiamo pronte molte canzoni – spiega Sarcina – ma in un mercato liquido come il nostro gli album ormai si fanno solo per se stessi. Meglio fare uscire poca roba per volta.”