Sanremo 2022: La Rappresentante Di Lista: "Il Festival è un ventaglio di possibilità"

La Rappresentante di Lista torna a Sanremo con "Ciao ciao", "una canzone se vuoi anche distante nel movimento nel groove da 'Amare'. Questa nuova partecipazione mi fa sperare di poter raccontare un altro punto di vista, uno sguardo diverso che magari non è quello a cui si è abituati", raccontano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina

Nel 2021 la band guidata si fece notare con "Amare", una delle canzoni più intense della passata edizione e con la cover di "Splendido Splendente" con Rettore, che oggi ritrovano come avversaria (è in gara con Ditonellapiga). "Ce lo siamo detti, le nostre aspettative rispetto alla classifica sono non dico annullate ma quasi", racconta Dario. "Vogliamo andare a divertirci, la canzone ci piace, non vediamo l’ora di metterla sul palco. Poi quando la competizione entra nel vivo non so cosa succederà magari questo allure svanisce". "Siamo sereni", gli fa eco Veronica.

“Le aspettative sono vostre! le nostre no….” scherza Dario. “Una delle cose che abbiamo imparato è che il Festival non è soltanto la gara, non è solo l’Ariston, e quei cinque giorni. È un ventaglio di possibilità che va avanti per tutto l’anno". Veronica spiega il motivo del ritorno: "La voglia di migliorarci: è un percorso di crescita in cui hai capito meglio alcune cose. Ma vogliamo anche mostrare un altro lato del nostro progetto: esiste un movimento di musica alternativa che si muove fuori dagli schemi del mainstream. è una grande possibilità, quella di tornare".

Il dopo-Sanremo, in attesa di capire cosa succederà ai concerti prevede un repack dell'album uscito l'anno scorso: "Ci piace pensare di dare ancora spazio a 'Maimamma' e fargli compiere un anno. Pensamo di inserire il nuovo brano e la cover a cui stiamo lavorando. Magari dare una casa a 'Vita', il singolo uscito dopo "Amare" e magari includere estratti dai concerti di questa estate, sono stati molto intensi".