Sanremo 2022, Achille Lauro vuole unire il gospel con il punk

"Dopo “Lauro” voglio prendermi del tempo per vivere. Visto che qua dentro c’è molto di me, voglio prendermi una pausa per trovare un nuovo me stesso": così parlava lo scorso aprile il cantante, presentando l'album che portava il suo nome, e che arrivava dopo la terza partecipazione consecutiva a Sanremo - l'ultima in qualità di superospite.

Eccoci al 2022: Achille Lauro è di nuovo a Sanremo, per il quarto anno di fila: è tornato in gara. "Mi sono ritirato su un isola dell'arcipelago di Venezia per ritrovarmi", racconta a Rockol: il risultato è "Domenica", una canzone che definisce un'unione tra punk e gospel (ad accompagnarlo sul palco dell'Ariston c'è un coro), che sarà contenura in "Lauro - Achille Idol Superstar", riedizione del disco del 2021 con 7 nuove canzoni, tra cui quella sanremese.

"Faccio album fuori moda e in controtendenza, per fare io la moda", racconta Lauro, che in realtà in questi mesi non è mai stato fermo, con diversi progetti e concerti. "In questi anni ho realizzato diversi side project in cui ho ripreso generi estinti e li ho ibridati. Utilizziamo Sanremo coma una vetrina per il nostro progetto del momento in mezzo ad altri mille. Ho una squadra perfetta, che crede in me e non mi fa mai rallentare. Questo non vuol dire trasgredire per forza, ma fare sempre qualche cosa di nuovo e sempre di diverso. Sono anni che cerco di distruggere la mia carriera, ma non ci riesco", scherza.

Nella serata delle cover duetterà con Loredana Bertè su "Sei bellissima": "Un pezzo incredibile. Ha strofe struggenti e teatrali. Racconta un amore sofferto. Con Loredana condividiamo tantissime cose, oltre alla musica. C’è un’affinità speciale”.