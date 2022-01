The Smile: “The smoke” è il nuovo singolo della band di Thom Yorke

È uscito il secondo singolo del nuovo progetto di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead. Il nuovo brano pubblicato dalla band, battezzata The Smile e composta dal leader e dal chitarrista della formazione di Oxford insieme al batterista jazz Tom Skinner, membro del gruppo britannico Sons of Kemet, si intitola “The smoke”.

La canzone, in arrivo dopo il singolo di debutto “You will never work in television again”, è accompagnato da un lyric video creato dallo scrittore e regista vincitore del premio BAFTA Mark Jenkin.

Dopo il suo esordio dal vivo all’evento virtuale “Live At Worthy Farm”, organizzato dal Glastonbury Festival lo scorso maggio, la nuova band di Thom Yorke e Jonny Greenwood, The Smile, tornerà a suonare per tre performance in livestream, il 29 e 30 gennaio, in diretta al Magazine di Londra. I tre concerti si svolgeranno alle 21:00 di Sabato (ora italiana) alle 2:00 di Sabato notte e alle 12:00 di Domenica. Si tratta di livestream a pagamento, ma Rockol regalerà dei codici per assistere gratuitamente: scopri di più qui.