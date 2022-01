Iron Maiden: cosa manda “fuori di testa” Bruce Dickinson prima di un live

Il prossimo mese di maggio gli Iron Maiden torneranno in tournée per i concerti del 2022 del loro "Legacy of the beast tour”, che il 7 luglio prossimo farà tappa anche in Italia al Bologna Sonic Park. Nell’attesa di riprendere con le attività dal vivo, con l’intento di dedicare prossimamente un’intera serie di spettacoli all’ultimo album della band heavy metal britannica, "Senjutsu", Bruce Dickinson ha recentemente raccontato cosa lo manda “fuori di testa” prima di un live e qual è il suo espediente per combattere l’ansia in vista di uno show.

In un'intervista rilasciata di recente ai microfoni del podcast "Talk is Jericho" di Chris Jericho, disponibile all’ascolto a questo indirizzo, il cantante degli Iron Maiden ha ammesso di diventare nervoso prima di un concerto all’idea di dimenticare le parole delle canzoni una volta salito sul palco. Raccontando quindi di tenere sempre con sé una copia dei testi dei brani per ogni evenienza, anche se poi finisce per non usarli, Dickinson ha spiegato a Jericho che andrebbe “fuori di testa” se non avesse gli spartiti a portata di mano nel backstage prima di ogni live.

"Mi innervosisco ogni volta prima di salire sul palco con gli Iron Maiden, specialmente all'inizio di un tour”, ha narrato Bruce Dickinson e ha aggiunto:

“Una volta fatti cinque, sei o sette concerti del tour, riprendi in qualche modo la routine. E sai cosa accadrà. Ma la grande paura, specialmente per un cantante, è di salire su un palco, aprire bocca e far uscire spazzatura, o niente del tutto. E questo è irrazionale, ma è legittimo. Quindi lo ammetto: tengo una copia dei testi delle canzoni nel backstage. Non li guardo mai, ma se sapessi che non ci sono, andrei fuori di testa”.

Il cantante degli Iron Maiden, attualmente impegnato nella serie di show spoken word “An evening with Bruce Dickinson”, durante uno dei suoi spettacoli di scena lo scorso 20 gennaio a Tampa, in Florida, ha rivelato che a suo giudizio “Total Eclipse” è la canzone più sottovalutata della sua band.