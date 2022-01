Apple, quarto trimestre 2021 da record: ricavi per 123,9 miliardi di dollari

Apple ha fatto registrare un nuovo record: nel quarto trimestre dello scorso anno la società informatica con quartier generale a Cupertino, California, ha registrato ricavi per 123,9 miliardi di dollari, con una crescita su base annua dell’11%. "I risultati record di questo trimestre sono stati resi possibili dalla nostra gamma di prodotti e servizi più innovativa di sempre", ha commentato il ceo di Apple Tim Cook: “Siamo contenti di vedere la risposta dei clienti di tutto il mondo in un momento in cui rimanere in contatto non è mai stato così importante. Stiamo facendo tutto il possibile per contribuire alla costruzione di un mondo migliore, facendo progressi verso il nostro obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030, e portando avanti il ​​nostro lavoro nel campo dell'istruzione, dell'equità razziale e della giustizia”.