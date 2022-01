Madonna vorrebbe andare in tour con Britney e “rievocare” il loro iconico bacio

Durante una recente sessione di domande e risposte con i fan live su Instagram, Madonna ha fatto sapere che le piacerebbe fare un tour mondiale con Britney Spears in futuro, suggerendo che insieme le due popstar potrebbero “rievocare” il loro iconico bacio agli MTV Video Music Awards del 2003.

Alla domanda se intraprenderà mai una nuova tournée mondiale, come testimoniato dal video riportato più avanti con un estratto della diretta social, la 63enne diva pop italo-americana ha risposto:

“Certo che sì. Devo [fare un tour]. Negli stadi. Io insieme a Britney, cosa ve ne pare? Non sono sicura che le piacerebbe, ma sarebbe fantastico. Potremmo rievocare il nostro bacio”.

Madonna wanna do a world tour with Britney pic.twitter.com/s1IWuHF0hH — MADONNA IS MY MOM (@Fishyboi95) January 26, 2022

Ormai considerato come uno dei momenti più iconici nella storia degli MTV Video Music Awards, il famoso bacio di Madonna con la voce di “Toxic” e con Christina Aguilera ha avuto luogo durante la loro performance del 28 agosto 2003 sul palco della Radio City Music Hall di New York, che le ha viste eseguire due brani di Miss Ciccione, "Like a virgin” e “Hollywood”, e con Missy Elliott il suo pezzo “Work it”.

Lo scorso mese di luglio Madonna si era schierata dalla parte di Britney Spears, che si era appena vista rifiutare la richiesta di rimuovere la tutela alla quale era sottoposta - prima di riuscire ad ottenere a novembre la libertà dalla tutela legale dopo 13 anni -, paragonando la conservatorship della collega alla schiavitù e dicendo: “Restituite a questa donna la sua vita. La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa! Morte all'avido patriarcato che da secoli fa questo alle donne. Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori dalla prigione!”.

Più recentemente la voce di “Material girl”, senza svelare troppi dettagli, ha informato i fan che è “in arrivo” un suo nuovo progetto, che potrebbe essere una raccolta delle sue hit di maggiore successo così come una compilation di remix, dopo che la popstar è diventata il primo artista a raggiungere la vetta di ogni chart di Billboard con 50 singoli.