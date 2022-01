Beatles, dopo 53 anni il concerto sulla terrazza diventa un album digitale

A poco più di due mesi dal video integrale contenuto nel documentario "Get back" e ad una settimana dall'annuncio dell'arrivo nei cinema in versione IMAX, lo storico concerto dei Beatles del 30 gennaio del 1969 sul tetto della Apple a Londra diventa un album. Si intitola semplicemente "Get back - the rooftop performance".

L'album, di cui potete vedere la copertina qua sopra, è stato remixato da Giles Martin e Sam Okell: è disponibile sulle piattaforme streaming e in quelle che supportano l'audio spaziale è presente in Dolby Atmos, come diversi album della band.

Si tratta del punto di arrivo di un percorso iniziato lo scorso novembre con l'uscita di "Get back" (qua la recensione di Rockol), lungo documentario (anzi: docuserie, in tre puntate da oltre due ore) curata da Peter Jackson, che racconta le sessioni che portarono all'incisione di "Let it be", prima a Twickenham poi negli studi della Apple. La band discusse a lungo di tornare a suonare dal vivo, discutendo diverse ipotesi molto scenografiche, per poi infine esibirsi a sorpresa sulla terrazza dell'edificio della loro casa discografica.

Da notare che il titolo dell'album usa la parola "performance", non "concert": come noto, il tutto durò circa quaranta minuti, con diverse canzoni ripetute. Detto questo, rimane uno dei concerti più noti di sempre ed è la prima volta che viene pubblicato ufficialmente in versione audio.

L'abbiamo ascoltato in versione "Audio spaziale", ovvero il Dolby Atmos di Apple Music (qua la guida a come funziona il sistema) ed effettivamente si tratta di una versione con un buon "soundscape" ovvero profondità sonora. Va notato però che già tutto l'audio di "Get back", il documentario, era stato remixato con questo formato, supportato da Disney+, la piattaforma che lo ha distribuito .

"Get back - the rooftop performance" arriverà anche in DVD/Blu Ray dal prossimo 8 febbraio. In questi giorni l'uscita e l'anniversario del concerto sarà celebrata da diversi eventi. Oltre alla proiezione nei cinema IMAX (solo in America e Inghilterra), usciranno performance speciali di Norah Jones (che rileggerà due classici dei Beatles sulla terrazza dell'Empire State Building di New York) e del Cirque du Soleil.

Questa la tracklist dell'album

“Get Back” (Take 1)

“Get Back” (Take 2)

“Don’t Let Me Down” (Take 1)

“I’ve Got A Feeling” (Take 1)

“One After 909”

“Dig A Pony”

Jam/excerpt of “God Save The Queen” (tape change interlude)

“I’ve Got A Feeling” (Take 2)

“Don’t Let Me Down” (Take 2)

“Get Back” (Take 3)