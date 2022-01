Interpol: il nuovo album è pronto

Gli Interpol hanno recentemente terminato il lavoro sul prossimo, nuovo e settimo album in studio. La band ha condiviso un teaser che svela in anteprima una nuova canzone. Potete vedere il video qui sotto. Oltre all'annuncio di nuova musica che "arriverà presto", la band ha svelato un tour primaverile. Dopo aver attraversato gli Stati Uniti con spettacoli insieme a Tycho e Matthew Dear, il gruppo si prepara a nuove date. L'ultimo disco del gruppo è "Marauder" del 2018, ma si tratta dell'ultima pubblicazione che invece risale al 2019 e si tratta dell'ep "A Fine Mess".

Quest'ultimo è stato registrato nel nord dello stato di New York con il produttore Dave Fridmann. Alla produzione della title track si sono aggiunti Kaines & Tom A.D. mentre il mixaggio è stato affidato a Claudius Mittendorfer, già al lavoro con gli Interpol per “Our Love To Admire” del 2007. L’idea della copertina dell’EP è nata da una serie d’immagini recuperate in una stazione di polizia abbandonata di Detroit, nel Michigan. Tra le macerie di un fatiscente deposito di prove c'era un rullino non sviluppato, datato 20 gennaio 1996, che conteneva delle fotografie di una stanza in disordine.