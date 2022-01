Post Malone sta per pubblicare l’album più corto della sua carriera

Nessuna distrazione, nessun compromesso e soprattutto nessun riempitivo. È questo il motto di Post Malone, che a breve pubblicherà il suo nuovo album “twelve carat toothache”, questo il titolo svelato durante una lunga intervista rilasciata all’edizione americana di Billboard, che ha dedicato la copertina del suo nuovo numero alla voce di “rockstar”. L’artista, nella sua villa-santuario-rifugio antiatomico fra le montagne dello Utah, lucidissimo, ha raccontato al magazine (si può vedere anche il servizio video) l’approccio con cui si è messo a lavorare al successo di “Hollywood's Bleeding” del 2019. Neanche a dirlo: il suo quarto album in carriera è uno dei progetti più attesi dell’anno. Proprio per questo il rapper di Syracuse, classe 1995, sempre più strutturato anche nel mondo del business, non vuole sbavature o errori dopo un periodo difficilissimo a livello creativo.

“Ho sofferto di paralisi creativa dopo aver pubblicato il mio ultimo album ‘Hollywood's Bleeding’ – racconta Posty a Billboard – mi sono trasferito da Los Angeles allo Utah. Pensavo a una marea di cose, tutte nello stesso tempo. Era un fottuto sovraccarico di pensieri. Bisogna tenere saldo il volante per essere in grado di continuare a creare canzoni. Ed è difficile da fare perché viene da dire: ‘cazzo, ho già parlato di tutto'. E sei a corto di idee, ed è una merda spaventosa. Ti blocchi”. Il blocco lo ha superato concentrandosi solo sulla musica, ritirandosi in esilio nel suo “santuario musicale” fra i monti, senza distrazioni o modi di vivere al limite. In questo è stato aiutato dal lockdown. Nell’intervista spiega di essersi praticamente isolato, di aver cambiato telefono e di aver tenuto salvati solo pochi numeri fra cui ovviamente quelli dei parenti. Una delle poche persone che ha sentito è ovviamente The Weeknd con cui ha pubblicato “One Right Now”.

I collaboratori più stretti, nello speciale del magazine, confermano che questo sarà un album molto personale in cui rimarrà vivo il contrasto “luci e ombre”, classico della musica ibrida di Post Malone, capace di mischiare rap, pop, cantautorato e rock, ma che parlerà anche molto di vita, nel senso più profondo del termine. All'inizio di quest’anno, il manager di Malone, Dre London, aveva spiegato che la Republic Records, la sua etichetta, aveva ritardato l’uscita del progetto a causa della relativa brevità. Il disco, infatti, dovrebbe essere di circa 45 minuti: dovesse rimanere così sarà il disco più breve che Posty abbia mai pubblicato. “Stoney” è poco più di 50 minuti, proprio come “Hollywood's Bleeding” mentre “Beerbongs & Bentleys” supera i 60, la stessa durata dell’edizione con le tracce bonus di “Stoney”.

A Billboard l’artista ha spiegato che l'etichetta voleva che fosse più lungo per aumentare i suoi numeri di streaming. Ma lui da quell’orecchio non vuole più sentirci: non vuole più avere pezzi “filler”, cioè riempitivi che allungano il disco per scopi commerciali, ma ne tradiscono l’anima originaria. "Cercare di inserire per forza da 20 a 25 canzoni, non funziona – sottolinea l’artista - parlando con l'etichetta sembra che mi volesse dire: ‘Oh, se hai meno canzoni, non andrai così forte in streaming'. Ma questo ragionamento compromette l’arte e l’istinto".