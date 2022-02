NFT e chitarre: dopo Keith Richards arriva anche Gibson

Dopo un folto novero di eroi delle sei corde - tra gli altri, Joe Bonamassa, Matt Bellamy dei Muse, Yngwie Malmsteen, Steve Vai e, ultimo (in ordine cronologico) ma non meno importante, Keith Richards , che a metà di questo gennaio ha lanciato un’operazione benefica per mezzo di una collezione di token non fungibili - a rinsaldare il rapporto tra mondo della chitarra e cripto-arte si starebbe facendo avanti uno dei marchi di punta della liuteria mondiale: Gibson, la manifattura di chitarre, bassi e altri strumenti a corda con quartier generale a Nashville e produttrice di modelli leggendari come Les Paul e SG, si starebbe preparando a sbarcare sul mercato delle blockchain.