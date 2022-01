“Quella volta che ho detto no a Fabrizio De André”

No a un tour con Fabrizio De André. Lo disse Vittorio De Scalzi, cantautore e storico fondatore del gruppo rock progressivo New Trolls. Successe nel 1975 quando Faber stava per partire per la sua prima tournée. Le ragioni non sono certo legate a screzi personali o ad antipatie, ma semplicemente a una visione diversa della musica. De André provava grande stima per il conterraneo: collaborò alla scrittura dei testi di “Senza orario senza bandiera”, primo album dei New Trolls, pubblicato nel 1968. Inoltre nel 1985 il gruppo si presentò al Festival di Sanremo con “Faccia di cane”, di cui De André era coautore. Ma allora perché quel rifiuto?

A ricordare quel periodo storico ci pensa “Parola di Faber” (edizioni Arcana, 622 pag, 25 euro), libro scritto da Laura Monferdini: si tratta di un grande viaggio nel tempo attraverso le parole di Fabrizio De André, quelle che il cantautore genovese ha regalato a chi assisteva a una sua esibizione nei ventitré lunghi anni di carriera e tour. Nelle puntate precedenti vi abbiamo raccontato del rapporto complicato dell’artista con la recitazione delle sue canzoni nelle scuole, pratica che non amava, di quella volta che disse a Bob Dylan di non suonare per celebrare la scoperta dell’America e anche di quando si scagliò contro la mafia, ma le sue parole vennero travisate dai media. Ora un nuovo aneddoto, che parte dalla testimonianza riportata nel libro, del musicista Giorgio Usai:

“Con Fabrizio ci conoscevamo da tempo, Genova è un paese, lo era anche allora; io e Ricky Belloni venivamo dall'esperienza de La Nuova Idea, un gruppo nel quale militavano anche Marco Zoccheddu e Carlo Ghiglino, ma nel 1974 ci eravamo sciolti a causa dell'austerity, la domenica non si poteva più andare in giro a suonare spostandoci con il furgone quindi facevamo sessioni di prove nelle varie sale, soprattutto a Sturla dove incontrammo Giorgio D'Adamo e Gianni Belleno, allora fuoriusciti dai New Trolls che si erano temporaneamente separati”.

Poi il racconto prosegue: “Cominciammo a fare musica insieme, mai pensando che a breve saremmo stati convocati da Faber per accompagnarlo nel suo primo tour. Con noi provava anche Vittorio De Scalzi, ma quando ci venne offerto di seguire De André per una lunga serie di date in tutta Italia, lui rinunciò. Noi invece reagimmo con grande entusiasmo a quella richiesta, all'epoca Fabrizio era già molto conosciuto e apprezzato ma non era mai salito su un palco; l'occasione di debuttare a Marina di Pietrasanta, in località Le Focette, nel locale di Sergio Bernardini fu per noi motivo di orgoglio, eravamo carichi e orgogliosi di supportare un artista che già dava evidenti segni di grandezza e per di più un amico fraterno”.

Abbiamo chiesto a Vittorio De Scalzi di raccontarci il perché di quella scelta: “Con Fabrizio ci volevamo un grande bene. Mi chiamò per fare alcune prove in previsione del suo primo tour. Ma io venivo da un mondo musicale diverso, portavo avanti una musica diversa con i New Trolls. In quel periodo eravamo distanti. Glielo spiegai e capì perfettamente il mio punto di vista. Lo rispettò e non se la prese. Lo dimostrano le altre collaborazioni che ci furono negli anni successivi. Avevo lavorato con lui anche qualche anno prima per il disco ‘Non al denaro non all'amore né al cielo’. Nessuno ovviamente si aspettava che De André sarebbe diventato quello che poi è diventato. La Pfm, accompagnandolo con il suo stile, ha avuto un grande successo. Forse avrei dovuto portarlo di più verso la mia visione della musica suonata, ma era all’inizio del suo percorso live, forse non avrebbe comunque funzionato. Quel ‘no’ per me non è un rimpianto, rimasi coerente con la mia visione della musica di allora”.