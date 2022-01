I Maneskin e quell’esperimento reggaeton: “Avevamo 16 anni”

Dalle esibizioni a via del Corso a Roma al trionfo all’Eurovision, passando per X Factor e il primo album “Il ballo della vita”: a pochi giorni dal ritorno sul palco dell’Ariston, dove l’1 febbraio apriranno il Festival di Sanremo 2022 da superospiti ormai più internazionali che italiani, chiudendo il cerchio aperto il 6 marzo scorso quando con “Zitti e buoni” vinsero a sorpresa la kermesse, i Maneskin si raccontano, tracciando un bilancio di quello che è stato il loro percorso fino ad oggi e ripercorrendone i momenti clou. Parlando anche dei loro scheletri nell’armadio.

In un’intervista concessa all’edizione statunitense di Rolling Stone in occasione del recente passaggio al Saturday Night Live, tra i programmi di punta della tv statunitense, Damiano David e soci hanno parlato – tra le altre cose – di alcuni compromessi che hanno dovuto, vuoi per l’inesperienza, vuoi perché ancora alla ricerca di un’identità tutta loro, accettare. Ai fan internazionali che hanno scoperto la musica della rock band romana dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest, e che hanno permesso alla cover di “Beggin’” uscita nel 2017 di diventare un successo internazionale dopo quattro anni (ad oggi conta più di 880 milioni di ascolti), non è passato inosservato un esperimento dalle sonorità reggaeton che i Maneskin incisero dopo X Factor, durante le sessions dell’album d’esordio “Il ballo della vita” del 2018.

Il pezzo è “Are you ready?”, è cantato da Damiano in inglese ma con accento giamaicano (è stato certificato Disco d’oro dalla FIMI in Italia lo scorso anno, a distanza di tre anni dalla sua uscita) e i Maneskin non ne vanno molto fieri. Il quartetto ha detto a Rolling Stone, parlando della canzone:

Non è mai esistita. È nella vostra mente. No, non ne andiamo fieri. Questo è quello che succede quando cominci a pubblicare musica a16 anni. Ora è un nuovo inizio per noi. Siamo rinati, siamo più consapevoli. Tutto comincia da adesso. Abbiamo trovato il nostro sound.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno poi parlato delle difficoltà incontrate agli esordi, prima dell’ingresso a X Factor:

Era il 2016. Incontravamo difficoltà a trovare posti dopo poter suonare. Non ci davano lo spazio, non ci volevano pagare. Ma noi avevamo bisogno di suonare. Così decidemmo di andare per strada a suonare sui marciapiedi. Ogni ora arrivava la municipale a dirci che dovevamo staccare tutto e andarcene. All’epoca le feste delle scuole erano il nostro Coachella.

A proposito della vittoria a sorpresa al Festival di Sanremo con “Zitti e buoni”, invece, la band ha detto:

Non eravamo andati per vincere. Volevamo solo una vetrina dove suonare ‘Zitti e buoni’, dare una spinta al pezzo. Lì di solito vince la tradizione. Invece a sorpresa abbiamo vinto noi. Fu totalmente inaspettato.

I Maneskin sono al lavoro sul nuovo album, l’ideale successore di “Teatro d’ira – Vol. I”, inizialmente atteso già alla fine del 2021. I tanti impegni promozionali in giro per il mondo hanno spinto il gruppo a rimandarne l’uscita, anche perché manca il tempo materiale per registrare i pezzi: