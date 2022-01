Marilyn Manson, parla un'accusatrice (e spiega perché lo ha denunciato dopo dieci anni)

"Una serie di comportamenti inconcepibili l'hanno dissusasa dallo sporgere denuncia. Non solo minacce, ma anche violenze, intimidazioni e atti coercitivi": sono le dichiarazioni affidate dall'ex assistente di Marilyn Manson Ashley Walters alla sua avvocatessa Tanya Sukhija-Cohen, per spiegare al giudice i motivi che l'hanno spinta a tacere sulle molestie subite da parte del rocker per dieci anni.

L'udienza sul caso si è svolta ieri e ha visto il giudice Michael J. Stern del tribunale della California chiamato ad esprimersi sulla causa intentata dalla Waters nei confronti di Marilyn Manson ascoltare gli avvocati del cantante e quelli della sua ex assistente.

Ashley Walters, che ha lavorato con Marilyn Manson fino al 2011, ha citato in giudizio Brian Warner - questo il vero nome della voce di "The beautiful people" - lo scorso maggio, unendosi al coro delle donne che dopo la pubblica denuncia dell'attrice Evan Rachel Wood si sono decise a denunciare le molestie che avrebbero subito da Manson.

La Walters ha accusato il rocker di diversi reati: molestie sessuali, aggressioni e violenze sessuali e abuso emotivo. Stando all'accusa, riporta l'edizione USA di Rolling Stone, la Walters era una fotografa alle prime armi quando Manson le propose di collaborare dopo averla contattata via social nel 2010 per poi invitarla a casa dove la spinse a spogliarsi costringendola poi con violenza a letto cercando di baciarla e avere un contatto fisico per poi chiederle di collaborare il giorno dopo. Dopo essere stata assunta come assistente personale con la promessa di guadagnare il doppio, ha raccontato la Walters, le continue esplosioni di rabbia di Manson la obbligavano a ripulire tutto quello che distruggeva con conseguenti punizioni in caso il tutto non fosse stato svolto velocemente. .

Perché Ashley Walters si è decisa a denunciare Marilyn Manson solamente a distanza di dieci anni? È quello che le hanno domandato gli avvocati del cantante, secondo i quali la donna sarebbe alla ricerca di visibilità. Tramite la sua avvocatessa la Walters ha fatto sapere di aver trovato il coraggio di farsi avanti, ignorando le minacce di Manson, e denunciare le molestie sessuali e psicologiche subite dalla rockstar solo recentemente, partecipando a un gruppo di supporto organizzato da altre accusatrici di Marilyn Manson. "Da parte di Manson non ci sono state minacce che le hanno impedito di denunciarlo", hanno sostenuto invece i legali del cantante, secondo i quali sarebbe anche scaduto il termine entro il quale la donna avrebbe dovuto sporgere denuncia e le accuse sarebbero cadute in prescrizione.

Il giudice Stern ha preferito prendersi qualche giorno per esprimersi, rimandando la sentenza a un secondo momento.