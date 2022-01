Bye bye, Spotify: Neil Young cancellato dalla piattaforma dopo le critiche

Bye bye, Spotify. La popolare piattaforma streaming ha accolto la richiesta del management e dell'etichetta di Neil Young di rimuovere la sua musica online dopo le critiche rivolte dal leggendario cantautore canadese al servizio per aver diffuso un podcast, "The Joe Rogan Experience", che secondo Young fornisce informazioni false e tendenziose sui vaccini e sul Covid.

Sono passate poche ore dalla lettera aperta - prima pubblicata anche sui social, poi rimossa - che Young ha indirizzato al suo management e alla sua casa discografica, la Warner Bros, chiedendo di inoltrarla a Spotify: "Desidero che la mia musica non sia più reperibile su Spotify, e che questo succeda il prima possibile. Questo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini, e queste rischiano di causare la morte di quelli che credessero a quelle notizie", aveva scritto, tra le altre cose, il cantautore. Poi l'aut aut rivolto alla piattaforma: "Possono avere Rogan o Young. Non entrambi".

Spotify ha evidentemente preferito Rogan, il cui podcast, "The Joe Rogan Experience", è al momento il più ascoltato sulla piattaforma. Comico, opinionista e commentatore sportivo, 54 anni, originario del New Jersey, Rogan si è dichiarato sempre scettico sui vaccini contro il Covid e dopo essersi contagiato, lo scorso settembre, ha riferito di aver assunto ivermectina - un farmaco usato per la sverminazione - per guarire dal virus. Dichiarazioni che hanno sollevato diverse critiche (la Food & Drug Administration ha screditato il trattamento).

A poche ore dalla richiesta di Neil Young, ora il Wall Street Journal fa sapere che Spotify ha accolto la richiesta del management e della Warner e ha cominciato a rimuovere i dischi e le canzoni del cantautore dal servizio.