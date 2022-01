The Smile: il video delle prove in diretta Instagram della nuova band di Thom Yorke

Cresce l'attesa per il ritorno degli Smile, il nuovo progetto di Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead. Dopo il debutto dal vivo all’evento virtuale “Live At Worthy Farm”, organizzato dal Glastonbury Festival lo scorso maggio, la band terrà tre performance in livestream, il il 29 e 30 gennaio, in diretta dal Magazine di Londra. Per stemperare l'attesa dei fan, il gruppo, composto oltre che da Yorke e Greenwood anche da Tom Skinner, ha condiviso su Instagram una clip tratta dalle prove in studio:

Gli Smile in occasione dei concerti in livestream suonerà davanti a un pubblico seduto: le riprese sono del regista Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney), la produzione di Driift. I tre concerti si svolgeranno alle 21:00 di Sabato (ora italiana) alle 2:00 di Sabato notte e alle 12:00 di Domenica. Si tratta di livestream a pagamento, ma Rockol regalerà dei codici per assistere gratuitamente: I possessori dei biglietti avranno accesso a tutte e tre le trasmissioni che saranno disponibili on-demand dalle 15:00 di domenica 30 gennaio per 48 ore.

Da oggi a venerdì compreso, per quattro giorni consecutivi in orario a sorpresa, Rockol pubblicheà una news con 10 codici omaggio complessivi per il live della band.

Oggi regaliamo 2 codici: per aggiudicarsi il regalo è sufficiente scrivere all’indirizzo contest@rockol.it: i primi che risponderanno (farà fede l’orario indicato dal nostro server di posta) e che si iscriveranno alla nostra newsletter Rockol Weekly (qui l’inidrizzo per iscriversi), riceveranno il codice per il live streaming e le indicazioni per la visione.