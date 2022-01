Brian May: la storia di come ha aiutato un bambino a ritrovare la sua chitarra

Il potere del rock, di uno dei più grandi chitarristi mai esistiti e... dei social network. Brian May ha aiutato un ragazzo a ritrovare la sua chitarra. Merito anche dell'attrice britannica Mazz Murray, amica del leggendario chitarrista dei Queen. È stata lei, qualche giorno fa, a trovare fuori dalla stazione metropolitana di Londra Edgware Road, una chitarra riposta all'interno della sua custodia: "Qualcuno deve averla smarrita", ha pensato l'attrice. Alla quale è venuta l'idea di fotografare la custodia e mandare le immagini a Brian May, chiedendogli di condividerle sui social: "Se suoni la chitarra, non puoi non seguire sui social Brian May", la riflessione della Murray.

Aveva ragione. Uno dei fan - dei 2,9 milioni di fan... - di Brian May su Instagram ha riconosciuto le immagini della chitarra, condivise dall'ex Queen. Sorpresa: si tratta di un ragazzino di otto anni, Emerson Liu Bancroft, che ha dimostrato di essere il proprietario dello strumento spiegando che all'interno della custodia, oltre alla chitarra, c'erano anche spartiti di "Harry Potter" e "Star Wars".

Brian May ha fatto da tramite tra il ragazzino e Mazz Murray, che ha incontrato il bimbo fuori dal Novello Theatre, dove l'attrice è attualmente in scena con le repliche di "Mamma Mia!" (interpreta il personaggio di Donna), e gli ha restituito lo strumento.